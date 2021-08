Geisterfahrer beschÃ¤digte vier Fahrzeuge

CustomThesis.org is one of the best online http://www.williamforsythe.com/?buy-biology-reasearch-paper writing service. We offers best writing service to the world wide students. We offers best writing service to the world wide students. support@customthesis.org Ein sogenannter Geisterfahrer (31) hat am Montagmittag (23. August) auf der A 13 in Richtung Dresden vier Fahrzeuge beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt.

Der 31-jährige Deutsche war mit einem Ford Fiesta auf der Autobahn in der falschen Richtung (Berlin) unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr er am Parkplatz Finkenberg entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf die Autobahn. Bei seiner Fahrt touchierte der Mann zwei Autos. Als er kurze Zeit später versuchte zwischen einem Lkw und einem Auto durchzufahren kam es zum Zusammenstoß.

Als die Polizei eintraf, weigerte sich der Geisterfahrer auszusteigen. Ein Drogentest reagierte bei ihm positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Die Autobahn musste wegen des Unfalls in Richtung Dresden etwa 45 Minuten gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (rr)