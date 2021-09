Dringend gesucht: Gästeführer mit Spezialisierung

Wer als Gästeführer unterwegs ist, kennt Sehenswürdigkeiten und geheime Ecken, jeden Winkel der Region und die passenden Geschichten dazu und gibt all das mit Leidenschaft und Empathie an Besucher ihrer Region weiter. Das ist überall so, doch in der Tourismusregion zwischen Radebeul und Torgau gibt es aktuell Nachwuchssorgen. Vor allem junge, spezialisierte Gästeführer mit Fremdsprachenkenntnissen fehlen.

Der Tourismusverband Elbland Dresden hat deshalb jetzt zusammen mit der Volkshochschule Dresden sowie den Tourist Informationen eine dreimonatige, berufsbegleitende Weiterbildung „Gästeführer Elbland" entwickelt – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass es bisher in der Region keine vergleichbare Gästeführerausbildung gibt. "Meist haben die Tourist Informationen für ihre eigenen ortsspezifischen Themen Weiterbildungen angeboten", weiß Sindy Vogel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Elbland Dresden e.V. aus Erfahrung.

Die Elbland-Gästeführer-Ausbildung beginnt am 30. Oktober und endet am 31. Januar 2022. Veranstaltungsort ist die Volkshochschule in Dresden, einige Inhalte werden auch online vermittelt. Insgesamt sind 72 Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten zu Themen wie Geschichte, Kultur, Recht, unternehmerische Kenntnisse, Marketing und Service sowie ein Sprech- und Praxistraining geplant. Die Schulungen finden abends und an einigen Wochenenden statt, sodass die Weiterbildung auch berufsbegleitend absolviert werden kann.

Teilnehmer sollten kommunikativ und sozial kompetent sein und über Wissen in der Landesgeschichte verfügen. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Die Kosten betragen 595 Euro. Die ersten 20 Teilnehmer erhalten über den Tourismusverband eine Förderung vomSächsischen Kultusministerin, so dass die Gebühr nur noch bei 119 Euro liegt. Dafür Affordable How To Write A Cv For Phd. Global English Editing understands that students may have a budget when it comes to professional editing. Therefore, we offer a very affordable online thesis editing service. Read about how we are able to combine high quality editing at great prices on the Our Online Advantage page. As an exclusively online business, our prices are lower than many of our müssen die Geschulten danach allerdings als Gästeführer im Elbland tätig sein.

Für die Informationsveranstaltung am 30. September können sich Interessierte bis 24. September unter info@elbland.de oder 03521 / 763 50 anmelden. Die Anmeldung zum Kurs ist bis 8. Oktober möglich, auch online über www.elbland-dresden.de/gaestefuehrer