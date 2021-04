Dreiste MÃ¼llferkel

Bürgermeisterwahl in Zeithain

Buying a Custom Thesis Proposal is a Sure Way to Success. Trust us, when we say that we have finished dozens of thesis proposals, we also mean that all of them received instant approval. Our writing service takes every order seriously everyone who Assignment Proposal from us is left satisfied. We do not joke around and have a set of rules that we follow in order to be the best possible writing service out there. Zeithain. Am Sonntag, 18. April, können die Bürger der Gemeinde Zeithain ihre Stimme abgeben und einen neuen Bürgermeister wählen. Zur Wahl stellen sich Mathias Busse (CDU) und Mirko Pollmer (BIG). Die Wahllokale (Feuerwehr Zeithain, Dorfgemeinschaftshaus Kreinitz und Mehrzweckhalle Röderau-Bobersen) haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Abgabe der Stimme per Briefwahl war möglich. Ein zweiter Wahlgang - falls nötig - ist für den 9. Mai 2021 geplant. Der bisherige Bürgermeister Ralf Hänsel ist ins Landratsamt nach Meißen gewechselt und hat dort Arndt Steinbach als Landrat abgelöst. Weitere Informationen zur Wahl unter www.zeithain.de Am Sonntag, 18. April, können die Bürger der Gemeinde Zeithain ihre Stimme abgeben und einen neuen Bürgermeister wählen. Zur Wahl stellen sich Mathias Busse (CDU) und Mirko Pollmer (BIG). Die Wahllokale (Feuerwehr Zeithain, Dorfgemeinschaftshaus…