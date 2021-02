Der Kampf fÃ¼r die Stiftung

You must have realized by now that you can Essay On Moral papers online as it has become a common trend among students who are pursuing higher degrees. But the decision to buy dissertation Der Eigentümer des Schlossensembles Schleinitz, die Stadt Nossen, will das kulturelle und historische Zentrum der Lommatzscher Pflege aus wirtschaftlichen Gründen verkaufen.

Seit geraumer Zeit versuchen engagierte Geschichts- und Kulturfreunde eine Stiftung zu gründen, um das Gebäudeensemble als historisches, kulturelles und öffentliches Zentrum weiter zu entwickeln. Hauptproblem ist dabei die Wirtschaftlichkeit und Finanzierung einer Stiftung. Ein vorgelegtes Wirtschaftskonzept wurde vom Stadtrat wohlwollend bewertet. Einnahmen und Ausgaben lagen in den vergangenen Jahren in einem leicht positiven Bereich.

Jetzt ist die Spendensuche und die Aktivierung von Stiftern für die Kapitalausstattung der Schwerpunkt der Arbeit der Initiatoren Dr. Christian Lantzsch, Bernd Hoffmann und Tom Lauerwald. »Wir möchten durch Stiftungsgründung den Verkauf verhindern und im ländlichen Raum dieses für ca. 7,5 Millionen Euro sanierte Denkmal weiter für alle zugänglich machen. Zur Gründung einer Stiftung, die gemeinnützige Zwecke verfolgt, benötigt die geplante Stiftung Unterstützung durch Spenden. Alle Privatpersonen, Agrarbetriebe, Handwerksbetriebe und Unternehmen rufen wir auf, durch Spenden die Stiftungsgründung »Schloss Schleinitz« zu ermöglichen und dieses historische Schlossareal dauerhaft unverkäuflich zu machen«, erklären sie.

Das neu zu erstellende Nutzungskonzept des Schlossareals soll zu gegebener Zeit präsentiert werden. Intension der Bürgerinitiative ist, das die Lommatzscher Pflege mit dem Verkauf des Schlossensembles einen wichtigen Teil seiner Identität verlieren würde. Der Ortskern von Schleinitz würde 21.000 qm seines Zentrums verlieren.

Aktuell haben sich das Rechts- und Kommunalamt Meißen und die Landesdirektion Dresden gegen den von der Stadt Nossen beschlossenen Eigentumsübergang des Schlossensembles Schleinitz an die Stiftung durch Schenkung oder symbolischen Preis ausgesprochen. Jetzt soll die Sächsische Gemeindeordnung nochmals geprüft werden. Ergebnis offen. Auf jeden Fall würde der Abruf möglicher Spenden erst bei Gründung der Stiftung abgerufen werden.