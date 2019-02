Cheerleading Meisterschaft in Riesa

Riesa ist in diesem Jahr mit den Regionalmeisterschaften Ost & Nord-Ost im Cheerleading und Cheerperformance wieder das Mekka der Cheerleader.

Spektakuläre Choreografien mit atemberaubender Akrobatik, synchronisierten turnerischen Elementen und effektvollen Tanzeinlagen können alle Besucher der Regionalmeisterschaft Ost im Cheerleading am 16. März in der SACHSENarena Riesa bestaunen. Nebenher findet einen Tag später erstmal die nord-ostdeutsche Ausgabe in der Riesaer Veranstaltungshalle statt.

»Nach den erfolgreichen Austragungen der Veranstaltungen in den vergangenen Jahren, freuen wir uns sehr, dass der CCVD nun entschieden hat, beide Meisterschaften nach Riesa zu vergeben. Die professionelle Zusammenarbeit, verbunden mit dem gigantischen Besucheransturm haben die erfolgreiche Fortsetzung dieser kleinen Tradition möglich gemacht«, so Manuela Langer, Geschäftsführerin der FVG Riesa mbH.

Seit 2005 wird bis zum heutigen Tag jährlich eine offizielle Cheerleading-Meisterschaft in der Riesaer Veranstaltungshalle ausgetragen. Nach den Deutschen Meisterschaften von 2005 bis 2007 mit jeweils über 2.500 begeisterten Zuschauern folgte bis 2011 vier Mal die AVD Deutsche Cheerleading Jugendmeisterschaft. Seit 2012 findet die CCVD Regionalmeisterschaft Ost in der SACHSENarena statt. Zudem konnte 2014 und 2015 wiederum die gesamtdeutsche Meisterschaft nach Riesa gelotst werden.

Die diesjährigen Wettkämpfe werden jeweils um 10 Uhr eröffnet. Akrobatik, Turnelemente und Tanzsequenzen sind dabei verpackt in eine dynamisch anspruchsvolle Choreografie, welche die perfekte Verbindung zwischen Sport und Show darstellt. »Der Riesaer Cheerleaderverein spielte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Erfolgen als Deutscher Meister, Deutscher Vize-Meister, mehreren Jugendmeistertiteln sowie Europa- und Weltmeisterschaftsteilnahmen stets eine hervorragende Rolle. Ich bin sicher, dass unsere Sportler ihren Heimvorteil auch dieses Jahr wieder in Erfolge ummünzen können«, sagt FVG-Prokurist Christian Geschke.

Arena als Gewinn für Riesa

Damit hat sich die Sachsenarena bewährt und bei der Austragung großer Sportevents überzeugt.

Im vergangenen Jahr knackte die Sachsenarena erstmals 200.000er-Besuchermarke. Das bedeutete für die multifunktionale Veranstaltungshalle, die 1999 zum Tag der Sachsen eröffnet wurde, das vierte Jahr in Folge einen Besucherrekord. Zwar ist die Sparte der Konzerte und Shows wieder die zahlenmäßig erfolgreichste, aber dennoch konnte Riesa auch wieder mit tollen sportlichen Events neben dem Cheerleading locken: Der Weltmeisterschaftslauf der Super Enduro Indoor WM füllte die Halle mit 6.000 Zuschauern. »Veranstalter und Sportler sind mit den Bedingungen in Riesa sehr zufrieden«, versichert Oberbürgermeister Marco Müller. Der nächste Termin sei bereits für den 4. Januar 2020 geplant. In diesem Jahr wird zum fünften Mal auch der stärkste Motorsport der Welt in der Elbestadt zu Gast sein. Regelmäßig pilgern 4.000 Enthusiasten in die Sachsenarena, um den großen Preis von Deutschland im Tractor Pulling zu erleben (Tickets beim WochenKurier). »Eine ähnlich gute Zahl erwarten wir auch zum nächsten Termin am 6. April«, sagt Veranstaltungschef Dirk Mühlstädt.

Ebenfalls seit einem halben Jahrzehnt machen die Stars der International Darts Open bereits Halt in Riesa. Im Vorjahr verzeichneten die Veranstalter an drei Tagen insgesamt 11.500 Besucher.

Nachdem im Vorjahr die World Cup im Show Dance in der SACHSENarena ausgetragen wurde, ziert in diesem Jahr wieder der Titel »Weltmeisterschaft« die großen Plakate. »Natürlich sind wir sehr froh darüber, dass die Show Dance WM und somit die doppelte Weltmeisterschaft nach einem Jahr Pause wieder nach Riesa zurückkehrt«, sagt Marco Müller. »Die Tänzer sind seit über zwanzig Jahren in der Wettkampfzeit nicht nur belebendes Element unserer Stadt, sondern vor allem auch ein enormer Wirtschaftsfaktor«, so der Oberbürgermeister.

»Nicht nur das Besucherergebnis, sondern auch die Vielzahl und Qualität der Events bestätigen, dass unsere Halle im Reigen der großen deutschen Veranstaltungshallen konstant mitspielt«, fügt er an. Er sei sehr stolz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, so Müller abschließend.

* 16. und 17. März, jeweils ab 10 Uhr, Cheerleading & Performance Cheer Regionalmeisterschaften Ost und Nord-Ost in der Sachsenarena Riesa

* Tickets u.a. beim WochenKurier in Riesa, Goethestraße 96c, Tel.: 03525-50710