BÃ¼rger-App bekam Update

Seit Mai dieses Jahres ist die Radebeuler Bürger-App online. Das Programm für Smartphones wird seitdem ständig erweitert. So finden sich jetzt in der Rubrik „Aktuelles" auch Informationen zu den Radebeuler Märkten und zur anstehenden Bundestagswahl, einschließlich der Online-Wahlscheinbeantragung.

Barrierearmer Modus

Neu ist außerdem ein barrierearmer Modus. Die Umstellung erfolgt ganz leicht im Menü. „Diese Funktion ist sehr wichtig für Menschen mit Seheinschränkungen“, erläutert die Behindertenbeauftragte der Stadt Radebeul, Angela Seidel und ergänzt: „Die Buttons werden größer dargestellt, der Kontrast ist erhöht und auf Bilder und Icons wird weitestgehend verzichtet und durch Text ersetzt, damit die in den Geräten integrierte Vorlesefunktion die Schrift auf den Buttons vorlesen kann.“

Ganz neu ist , dass an den Symbolen der einzelnen Rubriken eine Information in Form eines roten Kreises mit der Anzahl der neuen Inhalte zu sehen ist. In dem Bereich der Filtereinstellungen gibt es eine Übersicht über die in den letzten 14 Tagen eingegangenen neuen Inhalte. Ebenso lässt sich erkennen, ob der neue Inhalt schon geöffnet wurde oder nicht. Die Neuesten Inhalte sind durch einen roten Rahmen markiert.

Die App ist kostenfrei für IOS- und Android-Smartphones in den jeweiligen Stores verfügbar.