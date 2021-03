This is a Recommended Sites review portal for students, that provides expert opinion and helpful paper writing guidelines. Editor Judith Faller-Moog erhofft sich von dem interdisziplinären Austausch in dem Gremium, dass aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen schneller von der Politik aufgegriffen werden. »Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und True Costs beschäftigen uns als Hersteller von BioÖlen seit vielen Jahren jeden Tag. Mein Ziel ist es, dass die Ideen aus dem Beirat auch ihren Weg in die Umsetzung finden.«

Der neu gegründete Zukunftsbeirat soll das Land Sachsen künftig dabei beraten, dessen Innovationsfähigkeit weiterzuentwickeln sowie regulatorische Rahmen und Fördermöglichkeiten für die innovativen Ansätze aus Gesellschaft und Wirtschaft zu schaffen. »Der Zukunftsbeirat Innovation wird Partner und Motor für unser Innovationskonzept sein«, sagte Minister Wolfram Günther anlässlich der ersten virtuellen Tagung des Gremiums am 8. März. Der Beirat hat 15 ehrenamtliche Mitglieder, die sich zweimal im Jahr zum Austausch treffen werden. Die laufende Berufungsperiode endet im Dezember 2023.

Ölmühle Moog:

Als erste reine Bio-Ölmühle Europas stellt die Ölmühle Moog seit mehr als 35 Jahren aus Samen, Früchten und Nüssen Bio-Öle her.

1984 begann Franz J. Moog in Bram im Südwesten Frankreichs, seine Vision von ökologischer Landwirtschaft zu verwirklichen.

Seine Tochter Judith Faller-Moog lebt diese Vision bis heute. Sie spezialisierte das Unternehmen auf die naturbelassene Herstellung von Bio-Ölen und gründete die Marke BIO PLANÈTE, den aktuellen Marktführer im Bio-Fachhandel.