Adventskalender erzielt 25.000 Euro

Tell us write my essay for me Our company provides master thesis psychologie uva to students in very many subjects. Before examining the quality of our services Durch das Engagement der Clubmitglieder, der Sponsoren und der Käufer kam am Ende ein Reinerlös von über 25.000 Euro zusammen. Mit 20.000 Euro geht ein wesentlicher Anteil an den Sonnenstrahl e.V. Dresden Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche. Der Verein will das Geld für die Kunsttherapie verwenden. Ergänzend zum Angebot in der Klinik arbeitet seit Beginn der Corona-Pandemie eine weitere Kunsttherapeutin ambulant und betreut die jungen Patienten und Patientinnen in der Nachsorge.

Looking for an answer to who can How To Make A Research Paper? Connect with our Ph.D. experts for best and most affordable service to get fine Außerdem werden die MediClowns Dresden e.V. mit 1.500 Euro unterstützt. Der Betrag ist für das Trainee der Clowns und deren Einsatz auf Kinderkrebsstationen vorgesehen. Weitere 1.500 Euro erhält der Kinderzirkus Sanro des Deutschen Kinderschutzbundes Radebeul e.V. Das Geld soll für die Anschaffung neuer Geräte und Trikots verwendet werden. Die verbleibenden 2000 Euro werden auf diverse kleinere Projekte aufgeteilt.

Hire essay writers online from the best http://www.edutheque.fr/?write-a-report-online company! Special November Discount. Price starts at per page! Limited October Offer! Der Kalender stand unter dem Motto „Kalender mit Herz – ein Sonnenstrahl im Advent“. Diesem Motto folgend (und passend zur Zahl der 24 Kalendertürchen) beteiligten sich der Lions Club Radebeul und 23 regionale Unternehmen als Sponsoren und Unterstützer an der Aktion. Das Kalendermotiv wurde von der Radebeuler Künstlerin Friederike Curling-Aust gestaltet und zeigt den winterlichen Elbhang und einen gelb leuchtenden Sonnenstrahl mit Herzmotiv. Hinter jedem der 24 Türchen versteckten sich gemalte Winter- und Weihnachtsszenen und mehrere Gewinnchancen. Insgesamt gab es über 150 attraktive Preise im Wert von 15 bis 500 Euro. Die Gewinner wurden täglich über die Kalendernummer per Los ermittelt und auf der Internetseite www.lions-radebeul.de veröffentlicht.

„Diese Spendensumme ist nur durch das Miteinander von vielen Akteuren zusammen gekommen“, betont der Präsident der Lions Radebeul Henning Schorisch. „Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren, an die Verkaufsstellen und an die Käufer sowie an die Agentur Augensturm für die Betreuung der Internetseite. Das war großartige Teamarbeit!“

Insgesamt hat der Lions Club Radebeul mit der Kalenderaktion in den letzten vier Jahren über 75.000 Euro für gemeinnützige und wohltätige Zwecke ausgeschüttet. In diesem Jahr wollen die Lions die Aktion fortführen und den nunmehr 5. Adventskunstkalender herausgeben.