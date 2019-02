Ab 2026 mit 120 km/h durch Riesa

Phil Taylor auf der Tattoo Convention

Dresden. Stargast auf der Tattoo & Lifestyle Dresden: Dart-Legende Phil Taylor begleitete das Convention-Wochenende in einer speziellen Dart-Area in der Messe Dresden. Besucher konnten sich an der Scheibe im direkten Duell mit dem erfolgreichsten Dart-Profi aller Zeiten messen oder sich am Stand des Sportwettanbieters wetten.tv ein Autogramm sichern. Am Samstagabend stattete Taylor auch der Aftershow-Party in der Freiberger Auszeit einen Besuch ab. Phil Taylor: „Ich erlebe den Dart-Sport seit meinem Karriereende aus einer völlig neuen Perspektive. Ich bin nicht mehr allein im Einsatz, sondern lerne bei den Events viele Leute kennen. Und das Schöne ist: Ich habe keinen Druck mehr, sondern kann einfach meiner Leidenschaft nachgehen. Die Begeisterung wie hier am Stand von wetten.tv hautnah zu erleben, ist einfach ein tolles Gefühl. Wie am Wochenende in Dresden gebe ich gerne Tipps. Ich muss sagen, dass der Sport gerade in Deutschland immer populärer wird. Gerade im letzten Jahr bin ich extrem viel gereist, habe mehr als 150 Veranstaltungen erlebt. In diesem Jahr habe ich die Anzahl etwas zurückgefahren, mache noch rund 60 Events auf der ganzen Welt. Leider bleibt nicht viel Zeit, um an diesem Wochenende die Innenstadt von Dresden genauer kennenzulernen. Aber was ich an historischen Gebäuden gesehen habe, hat mich absolut begeistert." (pm)