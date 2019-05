2,2 Millionen Euro für Schulen

Mit der Unterstützung des Freistaates wird an der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen und am BSZ »Karl Preusker« in Großenhain demnächst gebaut. Kultusminister Christian Piwarz hatte für beide Einrichtungen eine Förderung von insgesamt 2,24 Millionen Euro im Gepäck.

Die Fördergelder kommen aus dem Programm »Brücken in die Zukunft II«. Das Bauprojekt wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des beschlossenen Haushaltes des Landtages. Die Schule mit dem Förderschwerpunkt bekommt Fördermittel von 689 000 Euro. Mit dem Geld soll das Brandschutzkonzept umgesetzt, das Heizungssystem erneuert, Malerarbeiten durchgeführt, neue Böden verlegt und ein Umbau des Dachgeschosses vorgenommen werden. Die förderfähigen Kosten dafür belaufen sich auf etwa 919 000 Euro. An der zweizügigen Förderschule werden 142 Schüler in 12 Klassen von 20 Lehrern unterrichtet.

Rund 1,55 Millionen Euro Fördermittel gehen an das BSZ »Karl Preusker«. Davon fließen 895 000 Euro in die Teilsanierung des Schulgebäudes auf der Industriestraße und rund 658 000 Euro in den Standort Poststraße. Die förderfähigen Baukosten belaufen sich auf 2,44 Millionen Euro. Mit dem Geld soll das Brand- und Sicherheitskonzept umgesetzt, Räume umgebaut und ein neues Datennetz aufgebaut werden.

Kontakt:

Info zum BSZ »Karl Preusker« Großenhain unter: www.bsz-grossenhain.de

Info zur Förderschule Großenhain sind abrufbar unter: https://cms.sachsen.schule/fs55l/kontakt/