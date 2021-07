»Wir wollten unser Kind hier auf die Welt bringen«

Eine junge Mutter strahlt in die Kamera und blickt dann stolz auf ihren kleinen Sohn Nico von dem sie am 17. Juli per Kaiserschnitt im Kreiskrankenhaus Weißwasser entbunden wurde. Lisa Münzer und ihr Partner Robert Handrick sagen: "Wir wollten von Anfang an unser Kind hier auf die Welt bringen – nun hat alles bestens geklappt.“ Dass Mutter und Kind gleich nach der Geburt im sogenannten Rooming-In so eng beisammen sind, ist heute an vielen Krankenhäusern üblich. Pflegedirektorin Laura Kubitz: „Dies ist eigentlich das Optimum, denn die ersten Tage sind die wichtigsten bei der Entwicklung der Mutter-Kind-Beziehung.“

Das der kleine Nico überhaupt in Weißwasser entbunden werden konnte, war in den vergangenen Monaten nicht immer selbstverständlich. Das Krankenhaus hat einige Veränderungen vollzogen, unter anderem die Kinder- und Jugendmedizin umstrukturiert und die Kinderstation geschlossen. Zeitweise waren auch Entbindungen am Krankenhaus in Weißwasser nicht mehr möglich. „Eine eigenständige Abteilung für Kinderheilkunde wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Aktuell sind wir in Beratung einer Neukonzeption in Bezug auf die langfristige Versorgung der Region“, teilt Pressesprecherin Dr. Jana-Cordelia Petzold mit. Geburten können seit Mai wieder durchgeführt werden.

Der Leitende Oberarzt und Chefarztvertreter in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Mariusz Mazurkiewicz, sagt: „Ich bin seit 1984 Gynäkologe und seit 23 Jahren hier im Krankenhaus Weißwasser tätig. Wir haben hier zwei Kreißsäle und viele schöne Möglichkeiten, die wir als nahezu schmerzfreie Geburt anbieten können neben dem klassischen Entbindungsbett: Akupunktur, Gebärwanne, Gebärhocker und vieles mehr. Wir freuen uns, dass die Eltern und ihre Kinder sich bei uns so wohlfühlen.“