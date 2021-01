Tierparkdiebe Ã¼berfÃ¼hrt: Kaninchen Lulu wieder da

Thousands of our happy customers cannot be wrong when they say that custom essay writing is something http://www.dreberhardt.com/?master-thesis-position are created with a glance to Im August vergangenen Jahres waren Einbrecher auf dem Gelände des Tierparks in Weißwasser zugange. Sie traten ein Kaninchengehege ein und klauten daraus ein Tier. Die Langohrdame konnte so ihre kurz zuvor geborenen Jungtiere nicht mehr wärmen. Eine Pflegerin fand die kleinen Kaninchen am nächsten Morgen und päppelte sie wieder auf. Bei dem Einbruch, bei dem die Diebe versuchten, noch ein weiteres Gehege aufzubrechen und auch die Känguruanlage beschädigten, entstand zudem 300 Euro Sachschaden.

Der Kriminaldienst in Weißwasser nahm die Untersuchungen dazu auf. Im Rahmen der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf zwei Tatverdächtige. Ende des Jahres 2020 erließ das Amtsgericht Görlitz einen Durchsuchungsbeschluss bei einem 21-jährigen und einer 22-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Wohnungsdurchsuchung in Weißwasser am 15. Januar fanden die Kriminalisten das entwendete Kaninchen wieder. Eine Tierparkmitarbeiterin identifizierte Lulu zweifelsfrei und nahm sie freudig in Empfang.