Polizist fÃ¼r einen Tag

Marco ist sieben Jahre alt und hat schon sein ganzes Leben zu kämpfen, u.a. mit Kleinwuchs und einem Hirnödem. Trotzdem geht der kleine Kämpfer aus Weißwasser fröhlich durchs Leben. Marco hat einen besonderen Wunsch, vom dem er Silko Hoffmann vom Verein Herzenswünsche Oberlausitz berichtete: „Ich möchte gern ein Tag Polizist sein. Die Polizisten haben es auch nicht einfach und darum bin ich da genau richtig."



Diesen Wunsch hat ihm kürzlich das Polizeirevier Weißwasser erfüllen können. Der kleine Polizist war, trotz Aufregung, voll in seinem Element. Erst erfolgte ein kurzes Kennenlernen, anschließend die Übergabe des Dienstausweises und die Besichtigung des Arbeitsplatzes für diesen Tag. Polizist Thomas Bergner, der dieses besonderen Tages für Marco organisierte, führte seinen neuen Kollegen nicht nur durchs Revier, sondern brachte ihm auch das Einmaleins des Polizeialltages nahe.

„Schön, dass wir noch immer so viel Begeisterung hervorrufen“

Die Zeit an diesem Tag verging anscheinend nicht nur für Marco wie im Flug, sondern auch für seine neuen Kolleginnen und Kollegen. Thomas Bergner berichtete dem Herzenswünsche Oberlausitz e.V. anschließend: „Es war für meine Kolleginnen und Kollegen schön mit anzusehen, wie Marco reagiert hat. Dadurch haben nicht nur die Augen von meinem neuen jungen Kollegen geleuchtet. Das alles mitzuerleben, hat uns an diesem Tag viel Kraft gegeben und viel Freude bereitet. Es ist auch schön zu wissen, dass wir noch immer so viel Begeisterung bei den Kleinen hervorrufen."



Marcos Mama kann das Glück ihres Sohnes nicht fassen: „Marco mal so losgelöst lachen zu sehen, ist unbeschreiblich für mich. Die vielen Arzttermine kosten ihn einfach viel Kraft und trotzdem ist er immer am Lächeln. Die Polizisten und Polizistinnen haben sich alle Mühe gegeben, um Marco einen unvergesslichen Tag zu schenken und das, trotz des Alltagsstresses, welchen sie jeden Tag haben. Dass sie sich trotzdem auch noch die Zeit nehmen, um einen kranken Jungen seine Krankheit vergessen zu machen, ist unglaublich. Ich kann nur immer wieder Danke sagen.“



Auch der Verein sagte Danke. „Wir möchten uns bei Herrn Bergner und all seinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, dafür, dass sie es geschafft haben, Marco einen unvergesslichen Tag zu organisieren“, so Silko Hoffmann.