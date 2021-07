Neue Wasserstellen für den Friedhof Weißwasser

Buy the Thesis when you are contented with it, otherwise ask for a revision to customize your Thesis at no extra cost before you buy it. Cheap Thesis with free cover page and reference lists when you http://www.produkt.at/?offence-and-defence-of-infanticide. We charge per page based on the complexity of the Thesis. Of course, a science-based Thesis attracts more charges than an art-based Thesis. You only pay for the content; the cover page and the reference page are free of charge. Do you need a specific reference added to the list Die ersten neuen Wasserstellen auf dem Friedhof in Weißwasser werden schon benutzt. Fünf von ihnen wurden im Sommer 2020 modernisiert. Sie sind jetzt größer als die alten Wasserstellen und man kann an ihnen in einem Wasserbecken auch Wasser schöpfen und die Gießkannen ausspülen. Inklusive kleiner Erdarbeiten hat die Stadt dafür 24.000 Euro investiert.

„Notbetrieb“ vom 2. bis 20. August

Im August muss der Friedhof für einige Tage in den „Notbetrieb" gehen. Eine Mitarbeiterin fällt krankheitsbedingt längerfristig aus, Elena Braunagel ist aktuell alleine dafür zuständig, mit Angehörigen über die möglichen Bestattungsformen zu reden und mit ihnen eine passende letzte Ruhestätte auf dem Friedhof auszuwählen. Weil die Friedhofsmitarbeiterin aber auch mal Urlaub braucht, ist das Friedhofsbüro vom 2. bis 20. August geschlossen.

Der Friedhof bleibt natürlich geöffnet und auch Bestattungen finden statt. Aber: Urnenbestattungen müssen bis 29. Juli angemeldet werden, danach können neue Termine erst wieder am 23. August gemacht werden. Da Erdbestattungen zeitnah erfolgen müssen, ist hier das Bestattungshaus Kaiser mit der Vertretung betraut. Das Bestattungshaus ist in der Zeit also dafür zuständig, mit den Angehörigen die Ruhestätte auszusuchen und kümmert sich um die Graböffnung. Telefonisch bleibt der Friedhof unter der bekannten Nummer (03576/205391) erreichbar, die Anrufe werden zur Stadtverwaltung umgeleitet.