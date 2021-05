Erst Imbiss, dann Familienzentrum

The Blog Homework Help Martin Luther King Welcome towards the editing that is best Proofreading Essay Services that may Undoubtedly Impress Your Tutors or Vergangene Woche hat der Verein „Wir sind Wir“ einen weiteren Schritt hin zum geplanten Familienzentrum in der Telux-Bahne an der Wolfgangstraße gemacht. Eine richtige Eröffnung wurde zwar pandemiebedingt nicht gefeiert, aber seit 12. Mai verkauft der Verein Snacks. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Pelmeni, Tscheburek und Wareniki. Einfach anrufen, bestellen und abholen. Damit soll auch die Kasse aufgebessert werden. Denn der Verein will aus der ehemaligen Kegelbahn einen Freizeitort für die ganze Familie machen. Die Innenräume werden in Eigenleistung renoviert. Wann das Familienzentrum eröffnet wird, steht noch nicht fest. „Aktuell renovieren wir noch, aber ich denke, dass Anfang Juni alles für die Eröffnung bereit sein wird“, sagt die Vereinsvorsitzende Natalia Kühn. Dann hängt es von den Corona-Maßnahmen ab, wann sich die Türen erstmals öffnen.

Graffitikünstler gesucht

Als Attraktionen geplant sind unter anderem ein VR-Escape-Room, ein virtuelles Aquarium, Gaming-PCs und die Kegel- und Bowlingbahn. Damit würde dem Gebäude nach einigen Betreiberwechseln erneut auf neue Art Leben eingehaucht werden. Geplant ist auch ein Spielraum, in dem man sich an den Themen Robotik und 3D-Druck ausprobieren kann. „Dazu wollen wir nach der Eröffnung auch eine AG ins Leben rufen", sagt Kühn.

Für den VR-Escape-Room hat der Verein Ubisoft als Sponsor gewinnen können. Das französische Videospielunternehmen stellt die Spiele zur Verfügung. Für die Kegel- und Bowlingbahn sucht man noch Unterstützung. Hier sind die Wände frisch gestrichen, sollen, sobald es Corona zulässt, mit Graffiti gestaltet werden. Der Verein will einen Künstler engagieren, der dann zusammen mit allen Interessierten die Gestaltung zunächst plant und dann die Graffiti anbringt. Wer also eine künstlerische Ader hat und Lust hat, den Verein so zu unterstützen, kann sich unter verein@wirsindwir-ev.de melden.