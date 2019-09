Eine Aktionswoche für die Seele

Vom 7. bis 11. Oktober findet mit insgesamt 15 kostenfreien Veranstaltungen die Woche der seelischen Gesundheit in Weißwasser statt. Organisiert wird sie vom Sozialen Netzwerk Lausitz, dass sich dazu mit lokalen Akteuren zusammengetan hat. „Ich freue mich, dass das Soziale Netzwerk das Thema wieder anpackt“, sagt Oberbürgermeister Torten Pötzsch. Es sei ein wichtiges Thema, über das geredet werden muss. „Die Erfahrung aus dem Rathaus ist, das psychische Erkrankungen zunehmen“, so Pötzsch.

Konkrete Zahlen für den Landkreis sind schwer zu bekommen. Das Soziale Netzwerk verweist aber auf den Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen. Hier lag die Zahl der Krankentage der Mitglieder mit psychischen Erkrankungen im Landkreis Görlitz 2014 noch zwei Tage unter dem Bundesdurchschnitt. Im aktuellen Bericht ist diese Zahl stark gestiegen, liegt jetzt zwei Tage über dem deutschlandweiten Durchschnitt. Ein klares Indiz, das präventive und unterstützende Maßnahmen intensiviert werden sollten.

Nun können sich Menschen mit psychischen Problemen jederzeit an das Soziale Netzwerk wenden. Mit der Aktionswoche will man aber ein breite Öffentlichkeit erreichen. „Wir wollen die Menschen in ihrer Lebenswelt abholen“, sagt Manuela Thomas, Geschäftsführerin des Sozialen Netzwerks. Deswegen finden die Veranstaltungen vom Turnerheim übers Gymnasium bis zur Reinert Ranch an Orten statt, an denen sich die Menschen sowieso aufhalten, auch wenn sie nichts über psychische Erkrankungen erfahren wollen. Die Themen reichen dabei von der „Kommunikationskultur in Selbsthilfegruppen“ über „Psychische ´Gesundheit und Resilienz bei Kindern“ bis zu „Wie Ernährung unsere Psyche beeinflusst“.

Die Woche der seelischen Gesundheit gibt es dabei nicht nur in Weißwasser. Es ist eine bundesweite Aktion, die jährlich rund um den Tag der internationalen Gesundheit am 10. Oktober stattfindet. Ziel aller Veranstaltungen während der Woche ist es, über seelische Beschwerden aufzuklären, Hilfs- und Therapieangebote aufzuzeigen und die Diskussion anzuregen. Gesundheitsminister Jens Spahn ist Schirmherr der bundesweiten Aktionswochen. In seinem Grußwort schreibt er: „Auchwenn durch vielfältige Aufklärungsmaßnahmen in den letzten Jahren für eine Enttabuisierung bereits viel erreicht wurde, haben es psychisch kranke Menschen auch in Deutschland noch in vielen gesellschaftlichen Bereichen schwer – gerade Menschen mit schwereren und chronischen psychischen Erkrankungen. Damit für die Betroffenen Selbstbestimmung und Teilhabe möglich werden, aber auch damit Prävention gelingt und die verschiedenen Hilfsangebote auch in Anspruch genommen werden, müssen wir konsequent und beharrlich für ein vorurteilsfreies gesellschaftliches Klima im Umgang mit psychischen Erkrankungen arbeiten.“