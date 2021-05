Beim Volkshaus ist Geduld gefragt

Feuer auf Prohliser Balkon

Dresden. Am Montag, 10. Mai, ist es im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Berzdorfer Straße zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache auf einem Balkon aus und griff auf den benachbarten Balkon sowie das Dach über. Verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sg) Am Montag, 10. Mai, ist es im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Berzdorfer Straße zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache auf einem Balkon aus und griff auf den benachbarten Balkon sowie das Dach über.…