40.000 Euro fÃ¼r Vereine

Stolze 40.675 Euro zahlen die Stadtwerke dieser Tage an 127 Vereine aus Weißwasser und der Region aus. Das Geld wurde mit dem Tarif SWW Vereinspower eingenommen. Mit dem Tarif können Kunden einen ausgewählten Verein unterstützen. Pro abgeschlossenem Vertrag überweist das Unternehmen jährlich 20 Euro an den Verein. »Wir sind absolut stolz auf das Ergebnis, denn es zeigt, was gemeinsam regional möglich ist. Wir sehen hier auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit«, so SWW Pressesprecherin Bettina Brandt.

Darüber hinaus wird das Unternehmen gemeinsam mit Veolia auch in diesem Jahr wieder viele kulturelle, soziale und sportliche Aktivitäten in Weißwasser und den Gemeinden des Wasserzweckverbandes Mittlere »Neiße-Schöps« fördern. Noch bis zum 15.März kann ein Antrag für Spenden oder Sponsoring an die Stadtwerke gesendet werden. Alle Infos findet man auf der SWW-Website. Dort steht auch ein passendes Formular zum Download bereit. Die Stadtwerke haben das Antragsverfahren standardisiert, »um eine möglichst gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zu erreichen«, wie es auf der Website heißt. »Wir freuen uns auf Ihre Projekte, um die Lebensqualität in der Region weiter zu verbessern«, so Bettina Brandt.

Leitungswasser statt Mineralwasser

Mitte Februar zeichnete der Verein a tip: tap (heißt übersetzt: Ein Tipp: Leitungswasser) die Stadtwerke Weißwasser als »leitungswasserfreundlich« aus. Die Auszeichnung des Vereins impliziert, dass weder Budget für Mineralwasser eingeplant ist noch Flaschenwasser getrunken wird. »Nachhaltigkeit gewinnt auch bei SWW zukünftig immer mehr an Bedeutung und beginnt bereits im beruflichen Alltag unserer Belegschaft. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und würden es begrüßen, wenn sich weitere Unternehmen und Organisationen in der Region dieser Aktion anschließen«, so Bettina Brandt.