Zittau: Polizei sucht mit Phantombild nach Betrügern

Die Seniorin erhielt einen Anruf. Es meldete sich „Herr Meier" bei den älteren Eheleuten. Dieser gab sich als Anwalt des Schwiegersohnes aus. Der hätte sich angeblich während einer Autofahrt mit der Tochter gestritten und dabei an einem Fußgängerüberweg eine Mutter mit ihrem 9-jährigen Kind angefahren. Der Junge werde den Zusammenstoß wohl nicht überleben, hieß es weiter. In Absprache mit dem zuständigen Staatsanwalt habe sich „Herr Meier" auf eine Kaution geeinigt. Der Betrüger fragte dann, wie viel Geld die Seniorin denn hätte. Sie nannte den Betrag von 70.000 Euro. Der Betrüger wollte sich daraufhin noch einmal abstimmen, ob das ausreichen würde. Anschließend bestätigte er, dass die Summe in Ordnung sei und fragte zugleich, ob die Geschädigte noch Goldbarren hätte. Schließlich schickte der Anrufer seinen Kollegen „Herrn Kowalski" zu den Opfern. Dieser traf sich mit der Geschädigten gegen 15:30 Uhr an der Oststraße, direkt vor der Firma Baustoff Renger. Der Täter nahm das Geld entgegen und verschwand in Richtung Löbauer Platz.

Kräftige, untersetzte Statur

40 - 50 Jahre

circa 1,70 - 1,75 Meter groß

Stirnglatze, rundes Gesicht

gebrochenes Deutsch

Bekleidung nicht wiederzugeben

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer hat den Betrüger schon einmal gesehen?

Wer kann Angaben zu dem Täter oder seinem Fahrzeug machen?

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter der Rufnummer 03581/468100 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.