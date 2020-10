In den Räumen der Stadtwerke Weißwasser eröffnet nicht nur die Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH (SAS) ein Büro, sondern dort wird ein Netzwerk von Akteuren einen gemeinsamen Sitz haben.



Neben der SAS wird die Wirtschaftsinitiative Lausitz (WiL) in das Zentrum einziehen, außerdem planen die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (ENO) und die Sächsische Aufbaubank (SAB) regelmäßige Beratungstage in diesem Netzwerkverbund. So entsteht ein Kompetenzzentrum, in dem Kommunen und Projektträger umfassend zu allen Fragen der Strukturentwicklung, Förderung, Finanzierung und Investitionen kompetent vor Ort beraten werden. Staatsminister Thomas Schmidt eröffnete offiziell am 2. Oktober das Kompetenzzentrum gemeinsam mit dem Geschäftsführer der SAS, Jörg Mühlberg, Landrat Bernd Lange und Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. In seiner Ansprache betonte Thomas Schmidt in Erinnerung an die Nachwendezeit: »Wir können Strukturwandel! Aber bitte nicht so wie beim letzten Mal.« Investoren und Fachkräften müsse man »Lust auf die Lausitz machen. Die Entscheidung, sich geschäftlich, aber auch privat anzusiedeln, ist letztlich oft auch eine Bauchentscheidung. Wir müssen dabei auch diejenigen unterstützen, die bereits vor Ort sind.«



Torsten Pötzsch betonte: »Jede Veränderung muss auch eine Verbesserung für die Menschen bedeuten.« Dass es nun darauf ankomme, die Menschen in den anstehenden Prozess einzubeziehen, darin waren sich alle einig. »Wir können jetzt Zukunft signalisieren«, so der Staatsminister. Wenn jetzt Millionen Fördergelder in die Lausitz fließen, käme es darauf an, dass diese nachhaltig eingesetzt werden. Das Vertrauen, dass man damit verantwortungsvoll umgehen kann, muss nun erarbeitet werden. Auch dazu sei das Kompetenzzentrum da. »Wir bringen dort Lösungsansätze an einen Tisch«, versprach SAS-Geschäftsführer Jörg Mühlberg.



Die SAS...



... wurde im November 2019 gegründet.

... führt jährlich Verfahren zur Auswahl der kommunalen Vorhaben zur Strukturentwicklung durch.

... berät und begleitet Initiatoren von Strukturentwicklungsprojekten.

... wird vom Freistaat (51 %) und der SAB (49 %) getragen