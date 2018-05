Weitere Sponsoren-Zusagen sorgen für Planungssicherheit

Europamarathon sorgt für Verkehrseinschränkungen

Görlitz. Am Sonntag, 3. Juni, wird es im Rahmen des Europamarathons zwischen 8 und 16 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in der Görlitzer Innenstadt und zeitweise entlang der entsprechenden Streckenverläufe (siehe auch www.europamarathon.de) kommen. Der Grenzübergang Stadtbrücke wird von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Wer nach Polen muss, sollte die Grenzübergänge Ludwigsdorf (A 4) oder Hagenwerder/Radmeritz (B 99) nutzen. Die verschiedenen Läufe starten ab 9 Uhr auf dem Elisabethplatz und der Joliot-Curie-Straße in Görlitz. In der Regel können die betroffenen Straßen in Laufrichtung mit entsprechender Vorsicht und Rücksichtnahme auf die Sportler benutzt werden. Nicht nutzbar sind der komplette Elisabethplatz/-straße, Dr.-Kahlbaum-Allee, die J.-Curie-Straße und zeitweise die Nieskyer Straße zwischen Laubaner Straße und Klingewalder Weg (Gewerbegebiet Ebersbach) sowie die stadtauswärtige Seite der Goethestraße in Richtung Zittau. Die stadteinwärtige Goethestraße ist über die Zufahrt Zittauer Straße erreichbar. Die Bahnhofstraße ist am Vormittag komplett als Einbahnstraße ab der Schillerstraße in Richtung Kreisverkehr Salomonstraße befahrbar. Von ca. 9.30 bis ca. 12.30 Uhr ist eine Sperrung der B 99 ab der Zufahrt B 6/ Laubaner Straße stadteinwärts notwendig. Stadteinwärts kann aber über B 6, Girbigsdorfer Straße und Heilige-Grab-Straße in die Innenstadt gefahren werden. Die Fahrt nach Königshufen ist über die Nieskyer Straße stadtauswärts zu planen. Königshufen kann bis ca. 12 Uhr nur über die Schlesische Straße und Laubaner Straße in Richtung B 6 verlassen werden. Die Ausfahrt Scultetusstraße ist gesperrt. Alternativ kann natürlich über die Rothenburger Straße stadteinwärts gefahren werden. Die Fahrt von Weinhübel (B 99) in Richtung Kunnerwitz und Reichenbach ist von 9 bis ca. 15 Uhr nicht möglich. Hier bitte über Biesnitz, Schlauroth und Pfaffendorf ausweichen. Die Freigabe der betroffenen Einschränkungen erfolgt im Stadtgebiet schnellstmöglich Schritt für Schritt nach Durchlauf der letzten Teilnehmer. Der Veranstaltungsbereich rund um den Elisabethplatz muss bis ca. 18 Uhr gesperrt bleiben, da dort Rückbau- und Aufräumarbeiten stattfinden Aus der Südstadt und Biesnitz ist die Fahrt in die Innenstadt nur über den Kreisverkehr Brautwiesenplatz und der vorhandenen Umleitung folgend möglich. Der Jakobstunnel ist von ca. 9 bis ca. 11.30 Uhr voll gesperrt. Die Fahrt zur Bahnhofstraße oder weiter Jakobstraße bzw. Salomonstraße ist über Blockhausbrücke (Breitenbeschränkung 2,10 m beachten) möglich. Die Fahrt aus der Innenstadt und Südstadt stadtauswärts in Richtung Schlauroth ist unter Beachtung der Teilnehmer auf der Laufstrecke jederzeit möglich. Die Zittauer Straße ist stadteinwärts während der Sportveranstaltung zwischen der Paul-Mühsam-Straße und Fr.-Engels-Straße als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Fahrt in Richtung Zittau ist in Weinhübel über ausgeschilderte Umleitungen möglich. Bitte beachten Sie die Anweisungen und Hinweise der eingesetzten Polizeikräfte und Veranstaltungsordner. Der Obermarkt ist am Sonntag als Sackgasse nur über Grüner Graben/Platz des 17. Juni bzw. Demianiplatz erreichbar. Zum Abstellen von Kraftfahrzeugen der Veranstaltungsteilnehmer kann auch der Großparkplatz Innenstadt/Chr.-Lüders-Straße genutzt werden. In wenigen Gehminuten ist von dort der Veranstaltungsort Elisabethstraße erreichbar. Hinweis: Einige Lichtsignalanlagen und Bahnübergangssicherungs-Anlagen der Straßenbahn im Stadtgebiet sind wegen der Veranstaltung zeitweilig außer Betrieb. Bitte achten Sie deshalb besonders auf die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen an den Straßenbahnquerungen.Am Sonntag, 3. Juni, wird es im Rahmen des Europamarathons zwischen 8 und 16 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in der Görlitzer Innenstadt und zeitweise entlang der entsprechenden Streckenverläufe (siehe auch www.europamarathon.de) kommen. …

