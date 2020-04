Telefonische Hilfe bei Handy- und PC-Problemen

Görlitz. Nicht richtig funktionierende Handys, Tablets und PCs waren schon immer unangenehm, aber in Corona-Zeiten sind sie ärgerlicher denn je. Wenigstens online sollte man gut verbunden sein. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen wächst die Bedeutung funktionierender Kommunikationsgeräte. Wer technische Probleme mit deinem Handy, Tablet oder PC hat oder einfach nur bisher ungenutzte Funktionen besser beherrschen will, kann sich jetzt an die Rabryka wenden. Im Moment kann das ehrenamtliche Team der Handy-, Tablet- und PC-Sprechstunde seine Dienste nicht wie gewohnt vor Ort durchführen. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen unsere Beratungsdienste ab sofort regelmäßig per Telefon anzubieten“, so Markus Hacker vom Verein Second Attempt. Die kostenlose Telefonhotline für Handy- und PC-Probleme gibt’s seit 30. April. Wer Hilfe braucht, kann sich online oder telefonisch für eine Beratung anmelden und wird dann am Beratungstag zwischen 17 und 19 Uhr angerufen. Anmeldung: https://bit.ly/htp-sprechstunde Nachfragen & Infos: sprechstunde@second-attempt.de Nicht richtig funktionierende Handys, Tablets und PCs waren schon immer unangenehm, aber in Corona-Zeiten sind sie ärgerlicher denn je. Wenigstens online sollte man gut verbunden sein. In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen wächst die Bedeutung…

weiterlesen