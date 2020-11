Schweinepest: Zwei weitere Fälle im Landkreis Görlitz

Keine Entspannung in Sicht

Elbe-Elster. Das Gesundheitsamt des Landkreises Elbe-Elster registrierte von Freitag bis Sonntag 55 positiv getestete Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach dem Wochenende bei 133,5. Am heutigen 16. November 2020 ergeben sich nachfolgende statistische Angaben zu den Corona-Infektionen im Landkreis: positiv Getestete: 663 (+ 12 zum Vortag) davon aktive Fälle: 277 (- 6 zum Vortag) genesene Personen: 378 (+ 18 zum Vortag) bestätigte 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 133,5 stationär behandelte Personen: 18 (- 1 zum Vortag) davon intensivmedizinisch: 3 (+2 zum Vortag) Personen in angeordneter häuslicher Quarantäne: 730 (Stand 13.11.20) verstorben: acht Personen (+ 2 zum Vortag) 730 Personen im Landkreis befinden sich weiterhin in Quarantäne bzw. häuslicher Isolation. Gesundheitsdezernent Roland Neumann appelliert nach den Wochenendzahlen deshalb: „Bitte beachten Sie zu Hause, bei der Arbeit, in Einrichtungen und in der Freizeit auf die gängigen Hygieneregeln. Jeder ist aufgerufen zu handeln, dass er sich nicht selbst und andere infiziert. Es ist nach wie leider keine Entspannung in Sicht. Die täglichen Fallzahlen bleiben auf hohem Niveau." Roland Neumann betonte, dass es nach wie vor wichtig sei, die Einhaltung der A-H-A-L-Regeln im privaten wie im öffentlichen Bereich einzuhalten. Also - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften. Infektionsgeschehen an Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis evangl. Grundschule Trebbus seit 14.11.20 unter Quarantäne gestellt1 Mitarbeiter Indexfall , 2 Folgefälle Lehrernach bisherigen Stand 60 Kontaktpersonen der Kategorie 1, davon 10 Lehrer Kita Hohenleipisch 1 Indexfall (Hilfskraft)betroffene Kontaktpersonen 10 Erzieher, 29 Kinder evangl. Oberschule Doberlug-Kirchhain 1 Indexfall (Schüler)betroffene Kontaktpersonen 12 Schüler, 6 Lehrer Oberschule Johannes-Clajus Herzberg 1 Indexfall (Schüler)betroffene Kontaktpersonen 6 Schüler, 1 Lehrer Integrationskita Finsterwalde 1 Indexfall (Hilfskraft)betroffene Kontaktpersonen 23 Kinder, 9 Erzieherab heute wieder durch die Stadt geöffnet, keine Quarantäne angeordnet

