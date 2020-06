Polizei entdeckt Hehlerware

ENSO investiert in E-Mobilität

Bannewitz. E-Mobilität erfreut sich einer stetig steigenden Nachfrage. Auch ENSO investiert in die umweltfreundliche Technologie. Am 23. Juni hat das Energieunternehmen an der B170 in Bannewitz seine 39. Elektro-Ladesäule eingeweiht. Es ist in diesem Jahr bereits die fünfte Schnellladesäule in Sachsen.Die Standorte der E-Ladesäulen werden einerseits durch Potenzialanalysen von ENSO ermittelnt und andererseits auch auf Anfrage von Kommunen ausgewählt. Die neue Bannewitzer E-Auto-Ladesäule verfügt über einen Ladepunkt à 22 Kilowatt sowie zwei Schnelllader mit einer elektrischen Leistung von jeweils 50 Kilowatt. Damit kann beispielweise ein E-Golf in 25 Minuten für eine Reichweite von 100 Kilometern aufgeladen werden und wäre nach knapp einer Stunde vollgetankt. ENSO hat rund 30?000 Euro in die Ladesäule in Bannewitz investiert. Diese steht verkehrsgünstig auf einem Parkplatz an der B170 nur unweit zur A17 und A4. Das Energieunternehmen wird sein Netz aus E-Tankstellen in Ostsachsen und der Lausitz weiter verdichten. Bis 2025 sind rund 200 Ladesäulen geplant.

