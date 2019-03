Neues Entwicklungszentrum eröffnet

Es war eine wichtiger Schritt für die Firma, der gefeiert werden wollte: 250 Gäste, unter ihnen auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, waren gestern zur Eröffnung des neuen Entwicklungszentrums der digades GmbH eingeladen. In den letzten Monaten ist am Standort an der Äußeren Weberstraße ein modernes Firmengebäude gebaut worden, mit dem die Firma in die Zukunft gehen will. Auf drei Etagen beherbergt das Haus auf 2.260 Quadratmetern Nutzfläche modernste Arbeitsplätze. „Die jetzt noch besseren Arbeitsbedingungen sollen die Innovationskraft unserer Mitarbeiter erhöhen“, sagte Geschäftsführer Dr. Sascha Berger bei der Eröffnung. Man wolle mit der Investition außerdem die Attraktivität als Arbeitgeber steigern und Platz für Wachstum schaffen. Durch das neue Firmengebäude habe man jetzt Platz, um die Mitarbeiterzahl bei Bedarf zu verdoppeln. „Wir wollen im Wettbewerb nicht nur mithalten, sondern einen Schritt voraus sein“, so Dr. Sascha Berger. 7,5 Millionen Euro hat sich digades das neue Entwicklungszentrum kosten lassen. „Wir haben den Bau zu den Kosten realisieren können, die wir geplant hatten“, so Geschäftsführer Lutz Berger.

Im neuen Entwicklungszentrum von digades haben jetzt die Entwicklung und alle entwicklungsnahen Bereiche wie Beschaffung, Vertrieb, Marketing, Projekt- und Qualitätsmanagement ihren Platz. Der Neubau ist mit modernen, barrierefreien Arbeitswelten und Entwicklungslabors ausgestattet. Im Inneren des Gebäudes befindet sich zudem ein zentrales Atrium, das beispielsweise genug Platz für Events und umfangreiche Projektarbeiten bietet. Eine weitere Besonderheit sind die zentralen Projekträume zur flexiblen Nutzung. Diese Räume können jederzeit auch von externen Mitarbeitern anderer Standorte des Unternehmens zur Projektarbeit genutzt werden. Außerdem wurden mit dem Neubau die Sozialbereiche in der Firma erweitert und die Betriebskantine bietet nun deutlich mehr Platz.

Thomas Zenker, Oberbürgermeister der Stadt Zittau sieht in der Investition in das neue Entwicklungszentrum ein Zeichen für das Wachstumspotential der Stadt: „Digades ist für die Menschen in Zittau und Umgebung ein Begriff für steten Entwicklungswillen, für Erfindergeist, Kreativität und High-Tech. Es freut mich sehr, wie sich das Unternehmen auch mit einer gewissen Risikobereitschaft immer wieder neu positioniert.“

Über digades:

Die eigentümergeführte digades GmbH ist ein Zulieferbetrieb aus Zittau, der für die internationale Automobil- und Motorradindustrie sowie im Bereich Internet of Things (IoT) hochwertige Elektronik entwickelt und im eigenen Hause fertigt. Das Unternehmen beschäftigt etwa 180 Mitarbeiter an den Standorten Zittau und Dresden (Sachsen) sowie in Nordhausen (Thüringen). Gegründet wurde digades im Jahr 1991.