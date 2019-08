Mobbing an Neugersdorfer Grundschule?

Rebecca (Name von der Redaktion geändert) besucht seit 2015 die Fichte-Grundschule in Neugersdorf. 2016 wurde bei ihr ADHS diagnostiziert. Seitdem musste sie Tabletten nehmen, wurde von einigen Mitschülern gemobbt, beispielsweise als „abhängiges Tablettenkind beschimpft“ und auch körperlich angegriffen. Und seitdem haben die zuständigen Lehrer an der Fichte-Grundschule in Neugersdorf nicht genug dagegen unternommen. So schildert es Rebeccas Mutter.

Das Mobbing sei vor allem von zwei Schülerinnen ausgegangen, die die selbe Klasse besuchten. Deswegen habe sie darum gebeten, dass Rebecca die Klasse wechseln dürfe. Im Hort beispielsweise gebe es keine Probleme. Außerdem seien die Kinder, mit denen Rebecca die Kindergartenzeit verbracht hat, alle auf die Parallelklassen verteilt. Daher die Bitte um den Klassenwechsel, die jedoch jedes Mal abgelehnt wurde. Auch ein Elterngespräch, bei dem auch die Eltern der beiden Mitschülerinnen anwesend sind, kam trotz Bitten nicht zustande.

Das Fass zum Überlaufen brachte dann die Tatsache, dass Rebecca von der gemeinsamen Klassenfahrt ausgeschlossen wurde. Eigentlich hätten die Kinder Ende Juni noch einmal gemeinsam wegfahren sollen, bevor die Grundschulzeit vorbei ist. Doch Rebecca durfte nicht mit. Für ihre Mutter unverständlich. Sie wandte sich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an das Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB).

Die Schule selbst wollte sich auf WochenKurier-Anfrage nicht zu dem Fall äußern und verwies an das Landesamt. Das LaSuB bestätigte uns auf Anfrage, das eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegt. „Wir nehmen solche Fälle sehr ernst“, so ein Sprecher des Landesamtes am Standort Bautzen. Wenn eine Beschwerde vorliege, dann gehe die an das Personalreferat, dass den Vorgang prüft und Stellungnahmen der beteiligten Akteure einholt, um sich „ein möglichst objektives Bild“ zu machen.

„Das normale Prozedere ist natürlich, dass man sich in solchen Fällen an den Klassenlehrer und den Schulleiter wendet. Bringt das nichts, sind wir als Landesamt der richtige Ansprechpartner“, so der Sprecher. Allerdings sei es nicht notwendig, direkt eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu schreiben. Man hätte sich gewünscht, dass zunächst das Gespräch gesucht worden wäre. Zu den Ergebnissen der Untersuchungen wollte sich das Landesamt uns gegenüber nicht äußern. Allerdings erfuhr der WochenKurier von Rebeccas Mutter, dass das Landesamt die Beschwerde inzwischen nach eigenen Angaben geprüft hat. Ihr wurde schriftlich mittgeteilt, dass kein Fehlverhalten festgestellt werden konnte. Wie genau das geprüft wurde, steht nicht in dem Schreiben. Auch eine genaue Begründung liefert das Landesamt darin nicht. Rebeccas Mutter will das so nicht akzeptieren und hat sich jetzt mit ihrem Anliegen nach Chemnitz wenden, wo das Landesamt seinen Hauptsitz hat.

Was können Eltern tun, wenn ihr Kind in der Schule gemobbt wird?

Zuallererst sollten Eltern natürlich mit ihrem Kind sprechen. Erster Ansprechpartner in der Schule sind immer die Lehrer und die Schulleitung. Kommt man hier nicht weiter, gibt es neben dem bereits erwähnten Landesamt für Schule und Bildung weitere Stellen, an die man sich wenden kann.

So gibt es beispielsweise das Kinder- und Jugendtelefon (auch bekannt als Nummer gegen Kummer, zu erreichen unter der 116111 und www.nummergegenkummer.de), das Opfertelefon des Weißen Rings (0151/55164822) und Juuuport (www.juuuport.de), ein Angebot, bei dem gezielt Jugendliche anderen Jugendlichen helfen.

