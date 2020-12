Landkreis GÃ¶rlitz verschÃ¤rft die Regeln

Scribendi has a variety of The Career Of Al Capone available to meet your needs. Click here to learn more. Am Dienstag meldete der Landkreis wieder 246 Neuinfektionen. Bei 230 Erwachsenen und 16 Kindern war das Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden. Damit waren Stand 8. Dezember 3287 Menschen im Kreis infiziert, 234 liegen im Krankenhaus, 31 davon auf der Intensivstation. Das ist Höchststand seit Beginn der Pandemie. 176 Menschen sind im Landkreis bisher im Zusammenhang mit einer Erkrankung verstorben.

Diese Zahlen und die damit verbundene immer größer werdende Belastung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sind es, die den Landkreis dazu veranlasst haben, eine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, die ab 10. Dezember, 0 Uhr, gilt. Heißt: Alles, was der Freistaat in seiner neuen Corona-Schutzverordnung erlässt, gilt auch im Landkreis Görlitz. Dieser hat aber schon vorab eigene verschärfende Maßnahmen angeordnet. Ziel ist es, mit den Maßnahmen das Infektionsgeschehen zu bremsen und so die Lage im Gesundheitswesen zu entspannen. Das geschieht auch im Hinblick auf die für Weihnachten geplanten Lockerungen mit Treffen von zehn Familienmitgliedern plus Kindern. Aktuell sind treffen mit maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Hausstands erlaubt (Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt).

Sachsen wird die Regeln ab Montag verschärfen, unter anderem Kitas und Schulen schließen. Auch Geschäfte sollen, so sie nicht für die Grundversorgung nötig sind, geschlossen werden. »Etwas, was uns Ministerpräsidenten schon seit geraumer Zeit umtreibt, ist der Befund, dass die Situation jetzt im Herbst viel dramatischer, viel ernster ist, das Virus eine viel stärkere Kraft hat als im Frühjahr, aber die Menschen die Situation bei weitem nicht so ernst nehmen«, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Dienstag. Die Situation in den Krankenhäusern sei nicht nur angespannt, sie sei an vielen Orten extrem gefährlich, weil ein großer Teil der Betten durch Covid-19-Patienten belegt ist. Er höre immer wieder die Aussage, dass die Covid-Patienten ja nur 25 bis 30 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern ausmachen, so der Ministerpräsident. „Aber diese 30 Prozent waren im vergangenen Jahr nicht da und trotzdem waren die Krankenhäuser gut ausgelastet", so Kretschmer.

Folgende Regelungen des Landkreises gelten ab 10. Dezember: