Klebe-Kunst fÃ¼r zwei GÃ¶rlitzer FuÃŸball-Legenden

Nicht München, Berlin oder Köln - die heimliche Fußball-Hauptstadt Deutschlands ist Görlitz. Denn welche andere Kleinstadt kann schon vorweisen, Geburtsort von gleich zwei legendären deutschen Nationalmannschafts-Kapitänen zu sein?

Der eine: Hans-Jürgen „Dixie" Dörner. Legendärer Libero und Mannschaftskapitän von Dynamo Dresden, Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen mit der ehemaligen DDR. Der andere: Michael Ballack. Eleganter Mittelfeld-Stratege und „Capitano" des Sommermärchens 2006. Zwei Weltklasse-Spieler aus Ostdeutschland, die ganz unterschiedliche Epochen mit ihrem Spiel geprägt haben. Geboren sind sie beide in Görlitz.

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wird ihnen nun eine ganz besondere Ehre zuteil: Dörner und Ballack werden gemeinsam mit acht anderen Kicker-Legenden in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen. Die Ruhmeshalle ist seit April 2019 Teil der Dauerausstellung in Dortmund und vereint die größten deutschen Fußballer erstmals an einem Ort.

Parallel zur feierlichen Aufnahme von Dörner und Ballack stiftet das Deutsche Fußballmuseum der Stadt Görlitz ein temporäres Kunstwerk. Die bekannte Streetart-Crew tape over wird dazu die Sporthalle „Emil von Schenckendorff“ mit einer Kreation bekleben. Der großformatige, farbenfrohe Entwurf „verewigt“ die beiden Görlitzer Legenden über die gesamte Breite der Halle. International gefeierte Streetart, die auch Kinder und Jugendliche inspirieren soll, ihren kickenden Vorbildern nachzueifern und Sport zu treiben. Gerade in Pandemie-Zeiten eine wichtige Botschaft. Das Kunstwerk ist temporär und lässt sich rückstandslos entfernen.

Eine Filmcrew wird die Künstler bei der Arbeit in Görlitz begleiten. Das fertige Ergebnis ist dann auch deutschlandweit zu sehen: RTL strahlt am 2. Juni um 23.25 Uhr die feierliche Aufnahme aus, in deren Rahmen Ballack, Dörner und acht weitere Legenden in die Hall Of Fame aufgenommen werden.