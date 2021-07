Fahrschein ziehen am neuen Automaten

In den Sommerfeiern hat die GVB mit der Installation der neuen Fahrscheinautomaten begonnen. Die neuen Geräte vom Hersteller Krauth ersetzen die in die Jahre gekommenen Vorgängermodelle, die bereits in den 2000er-Jahren angeschafft wurden und nun mehr als 20 Jahre in Betrieb waren. „Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen Fahrausweisautomaten unseren Fahrgästen nun einen deutlich besseren Service und erweiterte Zahlungsmöglichkeiten bieten können“, so GVB-Geschäftsführer Sven Sellig, „wenngleich der Fokus auf den stationären Automaten an den Haltestellen liegt, die das gesamte Stadtverkehrs- und ZVON-Sortiment abdecken. Die mobilen Automaten in den Fahrzeugen hingegen bieten zunächst nur ein deutlich eingeschränktes Sortiment für den Notfall“.

Neu ist neben dem großen Touch-Display nicht nur die Schnellwahlfunktion für beliebte Fahrscheinsortimente, sondern auch die Zahlungsmöglichkeiten haben sich erweitert. Die stationären Geräte akzeptieren neben Münzen und Geldscheinen demnächst auch alle gängigen EC- und Kreditkarten sowie kontaktlose Zahlungsverfahren, die mobilen Automaten hingegen sind nur für Münzen, EC- und Kreditkarten sowie kontaktlosen Zahlungsverfahren vorgesehen. Darüber hinaus sind die Automaten so vorbereitet, dass sie perspektivisch auch elektronische Fahrkarten ausgeben können. Ebenfalls neu ist, dass Tickets, die an mobilen Automaten in den Fahrzeugen erworben werden, künftig entwertet ausgegeben werden und somit nicht mehr „abgestempelt“ werden müssen.

48 neue Automaten bis Ende Oktober

Geplant ist, in den Sommerferien die 25 mobilen Automaten in den Fahrzeugen auszutauschen, die 23 stationären Automaten an den Haltestellen sollen dann bis Ende Oktober 2021 nachgezogen werden. Zum Start sind zunächst die elementaren Standardfunktionen verfügbar, bis Ende des Jahres sollen die Automaten dann aber durch weitere Software-Updates in ihrem Funktionsumfang erweitert werden.

Während der Inbetriebnahme der neuen Automaten kann es vereinzelt vorkommen, dass nicht alle Automatenstandorte wie gewohnt genutzt werden können. „Fahrgäste sollten gegebenenfalls einige Tickets auf Vorrat kaufen oder das Kundenbüro auf dem Demianiplatz bzw. die bekannten GVB-Vertriebspartner nutzen“, raten die GVB.