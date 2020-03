Gütesiegel für Zittauer Kinderklinik

Zittau. Wer ein krankes Kind hat, weiß, wie wichtig ausgezeichnete Pflege und Betreuung sind. Dies gilt umso mehr, wenn das Kind in ein Krankenhaus muss. Stationäre Pflege und Behandlung sind mehr als nur die Versorgung mit Medikamenten, Überwachung mit Instrumenten oder der bloße Aufenthalt in einem sterilen Raum. Der Klinik für Kinder und Jugendmedizin am Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau wurde jetzt zum sechsten Mal das Zertifikat „Ausgezeichnet. Für Kinder" verliehen. Vergeben wird es von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland (GKinD). Diese prüft anhand fester Kriterien die Qualität in der stationären Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Wie wichtig dies ist, betont die Chefärztin Heike Reck: „Kinder sind unsere Zukunft. Wir müssen sie schützen, hegen und pflegen und ihnen helfen, in ein selbständiges Leben zu finden. Im Krankheitsfall müssen Kinder neben einer kompetenten, fachgerechten medizinischen Behandlung auch Liebe und Fürsorge, Schutz und Begleitung erhalten. Mein Team ist seit vielen Jahren mit dem Herzen dabei, und die Patienten spüren das." Die Kinderstation wurde in ihrem neuen Design im Frühjahr 2017 nach modernen Umbauten eröffnet und hat eine lange Tradition. Geschäftsführer Steffen Thiele: „Wir sind sehr stolz, mit unserer Station weit über die Grenzen der Region auszustrahlen. Die Wertschätzung, die unseren mit viel Engagement arbeitenden Ärztinnen, Ärzten und Schwestern entgegengebracht wird, macht bewusst, dass die Berufe rund um die Kinderkrankenpflege mit zu den schönsten der Welt gehören."

