FÃ¼r viele Gottesdienste brauchtâ€™s ein Ticket

Die Weihnachtsgottesdienste werden in diesem Jahr anders ablaufen. Eine der Veränderungen: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weswegen viele Kirchgemeinden auf das Verteilen von kostenlosen Platzkarten oder eine vorherige Anmeldung zurückgreifen. Bei der Evangelische Kirchgemeinde Zittau muss man sich beispielsweise für einen der geplanten Gottesdienste anmelden und erhält dann eine Teilnehmerkarte, die im Pfarramt abgeholt werden kann. »Pro Gottesdienst können nach jetzigem Stand der Vorgaben nur 120 Personen mit Abstand Platz in unserer Kirche finden«, teilt Pfarrer Ansgar Schmidt mit. Und er weist noch auf einen anderen wichtigen Punkt hin: Bitte warm anziehen. Denn die Johanniskirche in Zittau muss, wie andere Kirchen auch, zwischen den Gottesdiensten gelüftet werden.

In anderen Orten ist der Platz teils nochmals begrenzter. In den katholischen Kirchen in Löbau und Herrnhut finden zu den Weihnachtsgottesdiensten beispielsweise nur 40 (Löbau) bzw. 30 (Herrnhut) Menschen Platz. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung nötig. Das gilt auch in der Kirche Krauschwitz, die dafür extra einen Online-Ticketshop eingerichtet hat. Man kann die kostenlosen Tickets aber auch telefonisch (035771/819821) bekommen.

Allerdings setzen nicht alle Kirchgemeinden auf das Konzept Anmeldung/Platzkarte. Für die Christvespern der Katholischen Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel in Görlitz gibt es beispielsweise keine Anmeldepflicht, jedoch hat jede Kirche dem Hygieneschutzkonzept folgend eine konkrete Besucherzahl einzuhalten. Eine Vorreservierung ist hier nicht möglich.

Ablaufen werden die Gottesdienste etwas anders als sonst. »Die Gottesdienste werden ca. 45 Minuten lang sein. In den Gottesdiensten kann leider nicht gesungen werden. Es wird jedoch Musik mit Instrumenten und Orgel geben, ggf. auch Solo oder Chor-Gesang«, teilt beispielsweise Pfarrer Albrecht Bönisch von der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde mit. Ein weiterer wichtiger Hinweis: »In und um die Kirche gelten die Abstandsregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben, ebenso werden die Kontaktdaten erfasst«, so Pfarrer Michael Noack von der Katholische Gemeinde Heilig Kreuz Weißwasser.

Zusammengefasst

Für alle Kirchgemeinden, nicht nur für die hier genannten, gilt: Die Platzkapazitäten sind begrenzt und die Bestimmungen können sich noch ändern. Wie viele Gottesdienste stattfinden und wie man die Platzkarten bekommt bzw. wo man sich anmelden kann (so das nötig ist), erfahren Sie ebenso wie etwaige Änderungen der Termine auf den Websites der Kirchgemeinden oder telefonisch. Wichtig ist, dass bei den Gottesdiensten Hygieneregeln eingehalten werden müssen und dass man sich warm anziehen sollte. Denn in den Kirchen wird zwischen den Gottesdiensten gelüftet.