Füchse laden zum Charity-Dinner

Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre wird die Mannschaft auch in diesem Jahr wieder ein Charity-Dinner für einen guten Zweck durchführen. 2017 gingen die Einnahmen an die „Helene Maier Stiftung" und die „REXRODT VON FRICKS Stiftung".

Am 13. November wird der Charity-Abend im Hotel Kristall Weißwasser stattfinden. Ab 18 Uhr werden dort die Gäste empfangen. Wie schon in den Jahren zuvor schlüpfen die Spieler in verschiedene Rollen. Während ein Teil der Mannschaft in der Küche hilft, bedienen andere Profis die Besucher oder zapfen frisches Bier. Der Eintritt zu diesem besonderen Abend kostet 50 Euro. Darin enthalten ist ein Drei-Gänge-Menü. Der komplette Erlös fließt an den Kinderhospizdienst Görlitz. Das ist eine Einrichtung, in der trauernde und schwerkranke Kinder und Jugendliche betreut werden.

Außerdem werden zum Charity-Dinner auch besondere Preise versteigert, die man so nicht kaufen kann. Es handelt sich hierbei um wirklich außergewöhnliche Preise, die einen besonderen Charakter haben.

So werden 1x10 spezielle Karten mit Führung durch die Eisarena und Kabinenbesichtigung der ersten Mannschaft verlost oder auch eine Stunde auf dem Eis mit den Spielern der Lausitzer Füchse. Schieße ein Tor gegen Olafr Schmidt, spiele mit Jeff Hayes in einer Reihe oder checke Jakub Kania an die Bande, alles ist möglich. Auch zwei Karten, die außerdem noch das Eröffnungsbully und die Auszeichnung der besten Spieler des Abends beinhalten, werden versteigert. Und dies Alles für einen guten Zweck!

Da die Anzahl der teilnehmenden Personen auf 50 begrenzt ist, macht sich eine verbindliche Anmeldung zwingend notwendig. Diese muss per Mail an charity-dinner@lausitzer-fuechse.de, "z.Hd." Frau Marusch, bis spätestens 9. November erfolgen. (pm)