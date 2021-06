FÃ¶rderung fÃ¼r drei Parkprojekte im Landkreis GÃ¶rlitz

Scientific Cover Letter Phd - Fast international delivery and reasonably-priced medications with no rx. Cheap medications with fast delivery. Convenient and safe shopping for drugs. Cheap medications with fast delivery. Bad Muskau, Vierkirchen und Görlitz erhalten Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Das teilt der Görlitzer Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk (SPD) mit. „Die Stadt Bad Muskau erhält für die Fortschreibung der Landschaftsgestaltung des Fürsten Pückler zur Vision eines klimaresistenten urbanen Grünsystems 2 Millionen Euro vom Bund. Für die deutlich kleineren Projekte in Vierkirchen und Görlitz stehen jeweils 45.000 Euro an Fördermitteln bereit“, so Jurk.

Die Stadt Bad Muskau plant die Revitalisierung und Erweiterung der städtischen Grünzüge, die unter Hermann Fürst Pückler-Muskau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden. Mit der umfangreichen Pflanzung von Sträuchern und Gehölzen sollen klimaresistente Stadträume mit hoher biologischer Vielfalt entstehen. Insgesamt sind 15 verschiedene Einzelmaßnahmen beantragt. Neben Wegebau und historischer Nachpflanzung sind auch Einzelprojekte zur Verbesserung der Bewässerungsmöglichkeiten Gegenstand des Antrags.

Die Gemeinde Vierkirchen plant die Gestaltung sowie die Renaturierung des Dammwegs durch die Schaffung einer parkähnlichen Freiraumstruktur. Der Dammweg führt vom Döbschützer Wasserschloss bis nach Melaune und stellt einen historischen Weg entlang des Schwarzen Schöps dar. Die historischen Strukturen entlang des Weges sollen innerhalb der Umbaumaßnahmen berücksichtigt werden und sich in den neu entstehenden Strukturen einfügen. Konkret ist eine Grünflächengestaltung mit heimischen Gewächsen, der Erhalt des Baumbestandes sowie zahlreiche Ausstattungselemente und Beleuchtung vorgesehen.

Die Stadt Görlitz plant unter dem Projekttitel „Wilhelms Wasserkraft" die Erstellung einer Machbarkeitsstudie einer Bewässerungsanlage mit Regenwassermanagement und Speicheranlage für den 2,3 ha großen grünen Stadtplatz. Dort sollen Vegetationsflächen sowie etwa 120 Laubbäumen bewässert werden. Die Studie soll die Aufnahme von Niederschlagwasser aus der Dachentwässerung umliegender Straßen prüfen, um einen Rückhalteeffekt zu erzielen. Ein funktionsloser Bunker könnte als Zisterne genutzt werden. Über eine Zapfstelle wird die Bewässerung von Straßenbäumen in Innenstadtlage ermöglicht.

Mit dem Bundesprogramm zur "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sollen konzeptionelle und investive Projekte mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz (CO2-Minderung) und Klimaanpassung gefördert werden. Insgesamt 100 Millionen Euro Bundesmittel aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds" werden im Haushaltsjahr 2021 bewilligt und stehen in den Jahren 2021 bis 2024 zur Verfügung.