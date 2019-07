Festival-Highlight am Bärwalder See

Der größte See Sachsens verwandelt sich am ersten Augustwochen­ende in ein riesiges Fe­stivalgelände. Schon im letzten Jahr kam „Break the Rules“ (BTR) für einen Tag an den Bärwalder See und heizte dort ordentlich ein. In diesem Jahr feiert die „Break the Rules“-Party­serie nun Festivalpremiere vor sommerlicher Kulisse. Auf drei Bühnen spielen vom 1. bis 4. August die Stars der EDM-, Techno- und Rap-Szene. Bereits am Donnerstag stehen Acts wie Finch Asozial, Drunken Masters und Housekasper auf der Bühne am Strand. Ab Freitag gibt es dann auch auf der Mainstage und im Zelt Angerfist, Gzuz und Ostblockschlampen zu erleben. Neben Rapperin Juju heizt Megastar Scooter am Samstag den Festival-Gästen ordentlich ein.

Doch nicht nur musika­lisch hat das BTR-Festival einiges zu bieten. Am Strand locken die Beach Activity Area, die Banana-Boat Station, die Shisha-Lounge und ein Fahrrad­verleih, der sogar einige E-Bikes im Gepäck hat.

Doch hinter so einem Event steckt auch eine Menge Planung, verrät Ver­anstalter Toni Heide: „Na­türlich haben wir einige Ansprüche in Vorbereitung eines solchen Festivals. Neben der Grundorganisa­tion und dem Sicherheits­aspekt, steht das Festiva­lerlebnis der Besucher im Vordergrund. Wir wollen mit hochwertiger Gastro­nomie, einem spektakulä­ren Programm und einer großartigen Kulisse über­zeugen.“ Aber auch im Hinblick auf das Gelände am See gibt es einiges zu beachten. „Eine der größten Herausforde­rungen bei der Vorberei­tung war die Bereitstellung von Strom und Wasser auf dem Festivalgelände“, so Toni Heide. „Aber auch nach dem Wochenen­de sind wir bemüht, den Strand und die Umgebung so schnell wie möglich wie­der zu beräumen.“

Damit die Anwohner in der Nähe des Festival-Geländes an diesem Wochenende so wenig Einschränkungen wie möglich haben, sind sowohl die Fahrradwege als auch der Strand nicht für den normalen Besu­cherverkehr gesperrt.

Die meisten Tickets sind schon verkauft. Aber aufgrund des hohen Be­sucherandrangs wurde kurzerhand ein zweiter Campingplatz eröffnet. Am Samstagabend, wenn Scoo­ter die Mainstage rockt, werden bis zu 10.000 Be­sucher erwartet.

Das gesamte Festival ist komplett Cashless. Das bedeutet, dass die Feierwü­tigen kein Bargeld benöti­gen, sondern ihr Festival-Kontingent auf einen Chip laden können. Mit diesem Chip können dann Essen und Getränke bezahlt wer­den. „Das schränkt den Verlust von Geld und das Diebstahlrisiko für die Gä­ste ein. Außerdem spart es Zeit beim bezahlen“, begründet Toni Heide diese Entscheidung. Die Chips können auf dem Festival­gelände jederzeit aufge­laden werden. Wer schon Tickets hat, kann schon vor dem Festivalwochen­ende online Guthaben auf seinen Chip laden. Nicht verbrauchtes Guthaben kann man sich nach dem Wochenende rückerstatten lassen.

Der WochenKurier ver­schenkt 3x1 Wochenend-Tic­ket inkl. Camping. Gewinn­spiel & Teilnahmebedin­gungen online unter: www.wochenkurier.info/gewinn­spiele (Teilnahmeschluss: 29. Juli).