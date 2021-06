Erneut Betrugsanrufe in Zittau und Umgebung

UK . First and foremost, we care about the students who come to us. Being a student is harder than ever before. You're not just a student. You're a parent, a carer, an employee. You're juggling several balls in the air to keep your life in balance, and essays can be the thing to knock that careful routine out of place. Rather than struggling alone, you'll go to an essay Am Montag haben Telefonbetrüger in acht Fällen bei überwiegend älteren Menschen in Zittau und Umgebung angerufen, um sich über ihr Vermögen und Wertgegenstände im Haus zu erkundigen. An die Ersparnisse ihrer potenziellen Opfer kamen sie bislang nicht.

Die Kriminellen gaben sich als Polizisten aus und berichteten von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Dabei seien rumänische Diebe gefasst worden, die einen Zettel mit Namen bei sich gehabt hätten, darunter auch der Name der Angerufenen. Diese sollten so offenbar eingeschüchtert werden und fürchten, das nächste Opfer zu werden. Danach erkundigten sich die Betrüger nach Vermögen, Bargeld und Wertgegenständen im Haus der Senioren. In keinem der Fälle kam es bislang zu Geldforderungen oder einem Vermögenschaden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und rät zu höchster Wachsamkeit. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Ersparnisse und Wertgegenstände. Anrufe vermeintlicher Polizisten sollten Sie immer stutzig machen, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über solche Vorfälle, informieren Sie Ihr Umfeld über diese Masche und wenden Sie sich an die Polizei.

Gcse Geography Help With Coursework enlists a contact phone number and an email in the upper left corner of the home page. You can use these contact details to call them or write an email. The site also has alive chat function, but before you can talk to anyone you need to give your name and email address and then select the questiontopic. Erst vergangene Woche hatte die Polizei vor einer Betrugsmasche gewarnt. Die Täter riefen in einer Zittauer Wohnanlage an und gaben sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) aus.