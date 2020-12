Crowdfunding fürs Dorfcafé

Kunst in Schaufenstern

Meißen. Am Samstag, 5. Dezember, wurde die Ausstellung »Wintersalon« online eröffnet. Die Jahresausstellung des Kunstverein Meißen ist unter www.kunstverein-meissen.de zu sehen. Neben einem Einblick in die Ausstellung werden die drei Preisträger des diesjährigen »Wintersalons« bekanntgeben. Zeitgleich eröffnet der »Wintersalon« in der Gerbergasse, bei welchem in Zusammenarbeit mit der Stadt Meißen, der Kulturreferentin Sara Engelmann und dem Quartiersmanager Marcel Noack in den Schaufenstern dreier leerstehender Läden der Gerbergasse sieben Meißner Künstler*innen ihre Werke präsentieren werden: Gerbergasse 1, Sylvia Fenk - Gerrit Höfig - Wolfgang E. HerbstSilesius Gerbergasse 8, Bart Lefebure - dape Gerbergasse 9, Daniel Bahrmann - Ulrich Jungermann »Darüber hinaus laden wir noch bis 16. Januar auch zu einem physischen Besuch in die Ausstellung ein. Alle Werke der Ausstellung können käuflich erworben werden«, so die Organisatoren vom Kunstverein. Für die Ausstellungsräume gelten die aktuellen Abstandsregeln. Es können zeitgleich fünf Besucher eingelassen werden. Bitte vergessen Sie Ihre Gesichtsmasken nicht. Kino über Land Am Samstag, 19. Dezember, ab 17 Uhr (unter Vorbehalt der aktuellen Lage) präsentiert der Kunstverein im »Wintersalon« in Korrespondenz zum Kurzfilmtag ein ca. 80 minütiges Kurzfilm-Event aus Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm. Finissage Am Samstag, 16. Januar, 17 Uhr (unter Vorbehalt der aktuellen Lage) wird der Wintersalon mit einem Rundgang durch die Gerbergasse beendet. Der »Wintersalon« des Kunstvereins Meißen knüpft an die Tradition der Jahresausstellungen vieler Kunstvereine an, in denen Künstler mit einem regionalen Bezug die Möglichkeit erhalten ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren und diese zu verkaufen. Zugleich gibt die Ausstellung einen Überblick über aktuelle Themen, Motive, Arbeitsfelder und Inhalte sächsischer Künstler und damit einen Einblick in momentane Entwicklungen und Tendenzen der regionalen Kunstszene. Förderpreis Im Rahmen des diesjährigen Wintersalons vergibt der Kunstverein Meißen unter allen ausstellenden Künstler*innen einen Förderpreis (1. Preis: 1.500 Euro, 2. Preis: 1.000 Euro und 3. Preis: 500 Euro) Eine Spende der Sparkasse Meißen an den Kunstverein Meißen soll dazu beitragen, in Anbetracht der Einschränkungen im Kunst- und Kulturbetrieb in den vergangenen Monaten, besondere künstlerische Leistungen zu fördern und zu unterstützen.