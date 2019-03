3. Etappe der KulturHerzStaffel

Kitas erhalten mehr Personal

Dresden. Ab August soll der Personalschlüssel, also die Relation zwischen der Zahl betreuter Kinder und dafür eingesetzter pädagogischer Fachkräfte, an 13 ausgewählten Kitas (darunter vier in Freier Trägerschaft) verbessert werden. Die Stadt will dafür 83 pädagogische Fachkräfte zusätzlich einstellen. Gesucht werden neben staatlich anerkannten Erziehern auch Fachkräfte mit dem Abschluss als Kindheits-, Sozial-, oder Heilpädagogen, Erziehungswissenschaftler, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten oder Kunsttherapeuten. Bessere Betreuung möglich In den ausgewählten Krippen liegt die Fachkraft-Kind-Relation dann bei 1:3; im Kindergartenbereich bei 1:7,5. Zum Vergleich: Laut Sächsischen Kita-Gesetz liegt der Schlüssel aktuell in Krippen bei 1:5, in Kitas 1:12. Zusätzlich zur Personalaufstockung erhalten die Einrichtungen auch eine Erhöhung der Sachkostenausstattung um 150 Euro pro Kind und Jahr. Mit dem Geld sollen die Teilhabechancen der Kinder an kultureller Bildung sowie an bewegungs- und sprachfördernden Angeboten verbessert werden. In Summe investiert die Stadt rund sieben Millionen Euro pro Kalenderjahr mehr in die frühkindliche Bildung. Die 83 zusätzlichen Erzieher starten mit der Entgeltgruppe S8b des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst, Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE), das sind brutto 250 Euro mehr als bei der üblichen Erziehereinstufung (Entgeltgruppe S8a). Das Zusatzpersonal soll an folgenden Einrichtungen arbeiten: An der Schleifscheibe 16, Finsterwalder Str. 2a, Georg-Palitzsch-Str. 80 und 93, Gompitzer Str. 101, Heinrich-Mann-Str. 26, Hopfgartenstr. 7 und 11, Leutewitzer Ring 6a und 137a Omsewitzer Ring 10 und Vetschauer Str. 39/39a.

