Zwei gestohlene Autos wieder da

Zwei Dresdner Autobesitzer im Glück: Sie erhielten jetzt ihre gestohlenen Fahrzeuge sind. Kurios: Einer der beiden hatte noch gar nicht bemerkt, dass sein Audi A4 geklaut war. Den entdeckten am 11. März polnische Polizisten hinter der deutsch-polnischen Grenze. Beamte des Dresdner Revier West informierten daraufhin den Halter des Wagens, der in Ockerwitz wohnt. Der 66-Jährige hatte das Fehlen des rund 60.000 Euro teuren Autos bis dahin nicht bemerkt.

Auch ein Opel Corsa fand jetzt wieder an seinen Stellplatz zurück. Das Auto stand schon längere Zeit ungenutzt auf einem einem Firmengelände an der Geblerstraße. Ein junger Mann schaute sich das Auto genauer an, fand einen Hinweis auf den Halter und nahm mit ihm Kontakt auf. Der 38-Jährige wiederum hatte sein Auto am 14. Januar als gestohlen gemeldet und freut sich nun über dessen Rückführung. Die Ermittlungen lin dem Fall aufen.

