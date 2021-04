Zwei Diebe gefasst

Dresden. Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Diebe gefasst. Die Moldawier (27 und 34) waren beobachtet worden, wie sie in der Nacht zum Mittwoch auf der Dürerstraße mehrere Fahrräder in einen Transporter mit Hänger brachten. Der orangefarbene Mercedes Sprinter konnte kurze Zeit später durch die Polizei gestoppt werden. In diesem befanden sich unter anderem vier Fahrräder und zahlreiche Fahrradteile, etwa 2.800 Euro Bargeld, mehrere original verpackte hochwertige Elektrogeräte samt Zubehör sowie Sperrmüll. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und versucht die Herkunft der Gegenstände zu klären.