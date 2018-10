Zimmis Einwurf – Nur Diederich Heßling kann es richten

Diese Pillen wollen inzwischen alle haben. Die die Nationalmannschaft ausgereicht bekommt. Du stehst auf irgendeiner Wiese rum und hast ein ganz anderes Spiel im Kopf. Über das dann auch geredet wird. Also du verlierst gegen Holland und sprichst über das 7:0 vor viereinhalb Jahren gegen Brasilien. Mensch, dann ist doch die Welt richtig in Ordnung. Nur: die kleinen Leute kommen nicht ran an das Teufelszeug.Vielleicht haben die auch noch Respekt vor den Nebenwirkungen. Wenn einem Welttrainer plötzlich die Vokabel fehlt for the last game, also das letzte Spiel für ihn, dann hat das doch mit den Wunderdingern zu tun. Vielleicht lag das aber auch am fehlenden Espresso, den der übertragende Fernsehsender Löw vielleicht aus Sparsamkeitsgründen nicht hingestellt hatte.

Hallo, liebe Kinder, es ist Märchenzeit. Auf dem Programm steht des Kaisers neue Kleider. Und nur ihr könnt vielleicht des Märchens Rätsels Lösung bringen. Weil ihr noch so unbeschwert seid. Auch wenn euch die Mutti den Mund zuhalten will. Ihr sagt die Wahrheit. Dass sich der deutsche Wunderfußball inzwischen völlig nackig macht. Toll, dieser Kindermund. Die Erwachsenen schweigen dagegen. Sie sind betroffen. Obwohl in der Schule schon seit der Wende Heinrich Manns Untertan nicht mehr auf dem Lehrplan steht. Wer kennt denn noch diesen Diederich Heßling? Halt, es ist nicht der DFB-Präsident.

Ihr Gert Zimmermann