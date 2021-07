Wrestling: Harte Kerle kÃ¤mpfen wieder

„Let’s get ready to rumble“ heißt es am Order top-notch Research Papers On Business help online. Professional custom essay writing service from expert writers and editors. Fast turnaround guaranteed 24/7. 17. Juli wieder auf dem Innenhof von „Curry & Co.“ in der Louisenstraße 62. Bei der rund dreistündigen Open-Air-Show „Summer Battle“ sind Wrestler aus ganz Deutschland und Europa geladen. Darunter mit „Bad Bones“ John Klinger auch einer der bekanntesten Akteure im europäischen Raum. Er wird es im Hauptkampf des Events mit dem furchteinflößenden und beeindruckenden Österreichischen Newcomer Krampus zu tun haben. Action ist da sicher vorprogrammiert.

Wrestling in Dresden hat eine lange Tradition. Namen wie Ilja Dragunov oder Axel Tischer sind weltweit gefeierte Stars vor einem Millionenpublikum im TV. Direkt in Dresden heißen die bekanntesten Namen Matt Bucka, Robert Kaiser oder Franz Engel. Bis zu 1.000 Fans sind bei den Wrestling-Shows in Dresden in den Hallen.

Beginn: 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Tickets: 19,95 Euro an der Abendkasse oder vorab online