WochenKurier-Team beim Frauenlauf dabei

Erste, Zweite, Dritte - die exakte Platzierung spielt beim REWE Frauenlauf Dresden gar nicht die entscheidende Rolle. Wichtiger sind andere Dinge, das ist auch an diesem Samstagnachmittag immer wieder bei den insgesamt 2.334 Teilnehmerinnen zu sehen, die bei besten äußeren Bedingungen rund um das Terrassenufer unterwegs sind. Siegerlächeln, Medaille, Prosecco, und zwar genau in dieser Reihenfolge, dazu eine entspannte, überaus freudbetonte Stimmung - das macht einen Frauenlauf aus. Und das bestätigt auch Olympiastarterin Lisa Hahner, die diesmal eine besondere Aufgabe innehat. Als Tempomacherin ist die 29-Jährige am Start, nicht aber an der Spitze. Mittendrin im Teilnehmerinnenfeld läuft die sympathische Neu-Berlinerin und erklärte Dresden-Liebhaberin - mit einer Zielzeit von knapp unter 25 Minuten über 5 Kilometer und unter 50 Minuten im 10-km-Lauf danach. "Das war eine superschöne Erfahrung, und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe die Stimmung an der Strecke und unterwegs wirklich genießen können", sagt Lisa Hahner im Ziel, ehe sie einmal mehr mit anderen hochzufriedenen Finisherinnen abklatscht, die dank der Tempohilfe von der prominenten Mitläuferin ihre neue Bestzeit erreicht haben. Zum ersten Mal unter 25 oder 50 Minuten - Schallmauer endlich geknackt. Zufrieden sind auch die Organisatoren der Laufszene Events GmbH. "Wir freuen uns, dass Lisa nach Dresden gekommen ist und die kleine Herausforderung angenommen hat", sagt André Egger, und er erklärt: "Einen Tempo-Schnitt von fünf Minuten pro Kilometer läuft sie ja eigentlich ganz locker - und musste sich deshalb sicher ein paar Mal bremsen, nicht zu schnell zu werden. Erst recht, wenn das Wettkampffeeling kommt." Am Ende habe aber alles gepasst - was natürlich auch für die Frauen ganz vorne an der Spitze gilt. Amy Fry aus Radebeul zum Beispiel, die über 10 Kilometer mit einer Zeit von 36:30 Minuten mit Abstand die Schnellste ist. Dahinter folgen die Sebnitzerin Karoline Clausnitzer (38:13) und Janine Molnar vom Giant Testcenter Dresden (38:23). Den Hattrick macht Sophie Kretschmer mit ihrem dritten Sieg hintereinander über 5 Kilometer perfekt. Mit 18:54 Minuten läuft die junge Frau aus Aschersleben fast exakt die gleiche Zeit wie im Vorjahr. Zweite wird Nadine Stricker aus Leipzig von der SG Motor Gohlis-Nord (19:05), den dritten Platz unter insgesamt rund 1.700 5-km-Läuferinnen belegt Charlotte Linné vom Skiklub Dresden-Niedersedlitz (20:10). Die Siegerinnen der Herzen kommen einmal mehr vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum MEDEA e.V. in Dresden. Fünf Cent pro gelaufenen Kilometer spendet die Laufszene an den Verein. Macht 747,50 Euro und einen Beitrag, um auch künftig Frauengesundheitsberatungen, Gesprächskreise für Mütter, Seminare und Kurse anzubieten. (pm)



Alle Ergebnisse: www.frauenlauf-dresden.de