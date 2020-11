Wichteln gegen Einsamkeit

Content Of A Research Paper In the contemporary world, at times it is hard to find time for attending to an assignment. We understand your trouble and we are here to help you. Our research papers for sale are written by experts in your particular field; our writer's hold Masters and PhDs in various fields. Bundesweit rufen auch in diesem Jahr wieder alle Alloheim Senioreneinrichtungen zum »Wichteln gegen die Einsamkeit« auf. Die große Weihnachtsaktion findet zum neunten Mal statt.

»Viele ältere Menschen haben keine Freunde oder Angehörigen mehr und leben daher sehr einsam in ihren Wohnungen und somit sehr isoliert«, weiß Einrichtungsleiter Thomas Mähler. »Auch Weihnachten verbringen sie deshalb ganz alleine.« Um so wichtiger ist auch in diesem Jahr die Wichtelaktion, an der sich immer zahlreiche Dresdner beteiligen. »Alle Bürger, Unternehmen, Vereine, Kindergärten und Schulen werden daher gebeten, kleine Geschenke in den Alloheim Seniorenresidenzen abzugeben, die dann von Mitarbeitern der Residenz und ehrenamtlichen Helfern pünktlich zum Weihnachtsfest verteilt werden. Um den materiellen Wert geht es dabei nicht«, sagt Mähler.

Als Geschenktipp nennt er CD‘s (Hörspiele), Gutscheine, Selbstgebackenes und selbst Gebasteltes. "Hauptsache, es kommt von Herzen."

Die Wichtelgeschenke können ab sofort persönlich abgegeben oder über den Postweg verschickt werden. Zum Schutz der Bewohner werden die Päckchen dieses Jahr vor der Einrichtung entgegen genommen, damit nicht alle »Geschenkeüberbringer« in die Einrichtung gelangen. Sehr gut wäre zudem, wenn geschlechterspezifische Gaben mit »M« oder »W« (männlich/weiblich) gekennzeichnet sind, um sie gut zuordnen zu können. »Wir freuen uns über jedes liebevoll gepackte Paket«, sagt Thomas Mähler

Abgabe-/Postadresse: Alloheim Seniorenresidenz Bürgerwiese, 01069 Dresden, Mary-Wigman-Str. 1a