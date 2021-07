Wheel of Vision dreht sich ab 9. Juli

Interested in the information about our Research Essay Argument? Here, learn about the most professional bio writing services if you need for professional Das Riesenrad wurde 2019 zum Dresdner Stadtfest eröffnet und ist eines der höchsten mobilen Riesenräder in Europa. Nach einem baubedingten Intermezzo 2020, als es auf die südliche Seite des Postplatz ausweichen musste, steht es nun wieder zentral nahe Käseglocke und rotem Wasservorhang.

Die 42 Gondeln sind klimatisiert und bietet bis zu acht Personen Platz. Eine Rundfahrt dauert 12 Minuten, das Rad dreht sich täglich zwischen 11 und 21 Uhr.

Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder bis 1,40 Meter 6 Euro (Kinder bis 3 Jahre frei).

Online gekaufte Tickets müssen ausgedruckt und am Schalter vorgelegt werden.