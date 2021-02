WeltgÃ¤stefÃ¼hrertag diesmal Ã¼ber Instagram

[Writing Services] / Writers Wanted / Other A Powerhouse Team of Academic Writing and Research Experts from English Papers For Sale.com CustomPapers.com is the „Musik liegt in der Luft!“ ist das Motto des Weltgästeführertages 2021 am kommenden Sonntag. Der Aktionstag richtet sich an die breite Öffentlichkeit und soll die Angebote von Gästeführern noch bekannter machen.

Die Dresden Marketing GmbH (DMG) und die Dresdner Gästeführer haben für diesen Tag eine Instagram-Aktion vorbereitet. „Der Weltgästeführertag ist eine großartige Gelegenheit, um gemeinsam mit unseren fachkundigen Gästeführern Lust auf einen Besuch von Dresden Elbland zu machen – auch, ja gerade unter den noch herrschenden, coronabedingten Einschränkungen. Dafür werden wir drei Führungen rund um das Thema Musik in Dresden jeweils als halbstündige Live-Videos über unseren offiziellen Instagram-Kanal unter www.instagram.com/visit.dresden streamen", sagt Corinne Miseer, Geschäftsführerin der DMG.

Die gekürzten Versionen der regulär rund zweistündigen Themenführungen geben einen Eindruck von der speziellen Thematik, vom Reiseziel Dresden allgemein und von den Gästeführern. Insgesamt neun von ihnen werden am kommenden Sonntag zu erleben sein.

Virtuelle Touren auf www.instagram.com/visit.dresden am 21. Februar 2021:

TOUR 1 – Weber, Wagner, Walzer. Beginn 10 Uhr

TOUR 2 – Barocker Glanz & Klassik. Die Highlighttour. Beginn 12 Uhr.

TOUR 3 – Urban Dresden. The Club Culture of the Neustadt. Beginn 15 Uhr und in englischer Sprache

Zuschauer können via Instagram live kommentieren und Fragen stellen.