Weitere VerlÃ¤ngerungen beim DSC

Jenna Gray glänzte mit ihrem guten Zuspiel, ihrer Schnelligkeit und blieb auch in schwierigen Situationen ein Ruhepol auf dem Feld. Cheftrainer Alexander Waibl zur weiteren Verpflichtung: „Jenna ist eine Anführerin, sie liebt den Wettkampf und möchte immer gewinnen. Das konnte ich 4 Jahre lang am College beobachten, Deshalb hatten wir sie verpflichtet. Sie hat sich in ihrer ersten Saison super entwickelt und meine Erwartungen noch übertroffen. Sie wird noch besser werden und unserer jungen zweiten Zuspielerin Sarah Straube weiterhin ein großartiges Vorbild sein. Es macht einfach Spaß mit ihr zu arbeiten, ich freue mich sehr auf eine weitere Saison mit ihr!“

Die Amerikanerin freut sich derweil schon jetzt an die Elbe zurückzukommen. „Ich liebe Dresden, es ist eine tolle Stadt mit großartigen Fans", schwärmt die 23-Jährige. „Die Unterstützung der Fans über die gesamte Saison hinweg war wirklich überwältigend und das, obwohl wir keinen direkten Kontakt pflegen konnten."

Die Ziele für die kommende Saison stehen für Gray ebenfalls schon fest: „Natürlich möchte ich, dass wir unseren Titel verteidigen, darauf freue ich mich und auf die Champions League! Hoffentlich erleben wir die kommende Saison mit den Fans in der Halle."

Madeleine Gates konnte sich in ihrem ersten Profijahr ebenfalls ausgezeichnet bewähren und komplettierte den Mittelblock mit ihrer dynamischen Spielweise. Die Kalifornierin etablierte sich schnell in der Stammformation, sieht aber natürlich Potenzial sich noch weiter zu verbessern. „Ich freue mich sehr darauf nach Dresden zurückzukommen und mit dem Verein eine zweite Saison zu spielen", sagte die 22-Jährige. „Natürlich möchten wir auf unserem Erfolg der abgelaufenen Saison aufbauen. Ich möchte mich als Spielerin weiterentwickeln und natürlich hoffe ich die DSC Fans in der Margon Arena zu erleben!"

Alexander Waibl sieht noch einiges an Möglichkeiten bei seiner Startnummer #16: „Madi ist eine unglaublich intelligente junge Mittelblockerin mit einer enormen physischen Präsenz auf dem Feld. Jeder konnte sehen, dass sie in der Meistersaison mehr Fokus auf Block als auf Angriff legen musste. Im kommenden Jahr wird sie auch ihr Angriffstalent unter Beweis stellen können und eine noch komplettere Spielerin werden. Super, dass sie bei uns bleibt!"

(pm/DSC 1898 Volleyball GmbH)