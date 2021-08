Weitere Impfaktionen...

Am One of the solutions to research paper issues can be turning to custom writing companies that offerofficial site. These papers are written from scratch by professionals who are experts in the field they are writing about. This is the best option compared to just plagiarizing someone elses work. Freitag, 20. August, 10 bis 17 Uhr, können sich Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung im Sachsen Forum am Merianplatz in Gorbitz kostenlos gegen das Corona-Virus impfen lassen. (BioNTech-Impfstoff: zweiter Impftermin – Freitag, 10. September, 10 bis 17 Uhr, im Sachsen Forum.)

Am Freitag, 20. August, Samstag, 21. August und Montag, 23. August, wird es im Elbepark Dresden, von 10 bis 18 Uhr, Impfangebote geben. (BioNTech-Impfstoff: zweiter Impftermin – 10., 11 oder 13. September am gleichen Standort oder im Dresdner Impfzentrum auf dem Messegelände.)

Am Montag, 23. August, 10 bis 17 Uhr, ist das Impfen gegen den Coronavirus im Seidnitz Center möglich. (BioNTech-Impfstoff: zweiter Impftermin – kann im Dresdner Impfzentrum auf dem Messegelände wahrgenommen werden. Die Impflinge erhalten dazu weitere Informationen vor Ort.)

Am Dienstag, 24. August und Mittwoch, 25. August, 10 bis 17 Uhr, steht ein Impfmobil auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Klotzsche. (BioNTech-Impfstoff: zweiter Impftermin – 14./15. September am gleichen Standort oder im Dresdner Impfzentrum auf dem Messegelände.)

Verimpft werden die Impfstoffe Johnson & Johnson und BioNTech. Bei dem Impfstoff Johnson & Johnson genügt eine Impfung. Personen ab 60 Jahren können diesen Impfstoff nutzen.

Mitzubringen sind Krankenversicherungs-Chipkarte, Personalausweis oder Pass sowie, falls vorhanden, der Impfausweis. Den Aufklärungs- und Anamnesebogen gibt es vor Ort.

Die Stadtverwaltung hat eine Vielzahl von Impfaktionen an unterschiedlichen Orten geplant. Informationen gibt es unter: www.dresden.de/corona.