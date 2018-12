Weihnachtszirkus: 1.000 Karten sind schon weg

Glühweindorf und Winterferientipps

Rathewalde. Die Saison in der Erlebniswelt zum Thema Märchen, Sagen, Geschichte und Geschichten der Sächsisch-Böhmischen Schweiz endet normalerweise am 31. Oktober. Bis dahin boten die bunten, schiefen Häuser, Hängebrücken aus Holz, labyrinthartige Wege und natürlich das "lebende Inventar", die verzauberten Querkse in Gestalt von Ziegen und Schweinen inmitten von Sandsteinen noch jede Menge Spaß für die ganze Familie. Außerdem erfährt man im Informationspavillon viel Wissenswertes zur Geschichte des Elbsandsteingebirges und der Lausitz. Aber auch in diesem Jahr lädt der Erlebnispark in den Wintermonaten zum Abenteuer ein. Zum 2. Advent lädt SteinReich am 8./9. Dezember in das Romantische Glühweindorf zum Weihnachtsmarkt ein. An beiden Tagen ist 13 bis 19 Uhr geöffnet. "Die Besucher können sich auf hausgemachte weihnachtliche Leckereien, schöne Geschenke und Kunsthandwerk freuen. In der Weihnachtswerkstatt basteln die Kinder währenddessen Geschenke für ihre Lieben oder lauschen einer märchenhaften Erzählung", lädt Karen Trepte, Geschäftsführerin von SteinReich ein. Der Eintritt ist frei. Wie im Vorjahr erwartet die Erlebniswelt SteinReich auch im Winter die Besucher. Vom 16. Februar bis 3. März in den Winterferien hat SteinReich täglich 10 bis 17 Uhr geöffnet. Draußen lässt sich das Gelände wunderbar in Skihosen entdecken und für Indoor hat sich das Team Spiele rund um das SteinReich einfallen lassen und selbst hergestellt. Gespielt wird dann im großen Spieleraum auf Teppichen, mit großen Puzzelwürfeln im 3D-Format und zahlreichen Brett- oder Kartenspielen, wo Aufgaben oder Rätsel zu lösen sind. Ein selbst gebautes Mega-Jenga im Großformat fordert auch die Großen heraus. Außerdem können Kinder in den Ferien jeden Mittwoch aus Papier, Holz oder anderen Naturmaterialien und unter Anleitung schöne Dinge entstehen lassen. Natürlich werden die Werke im Anschluss mit nach Hause genommen. Beginn ist pünktlich 13 Uhr. Im April beginnt für die Erlebniswelt und das Restaurant die neue Saison. Dann ist täglich 10 - 18 Uhr geöffnet. SteinReich finden Sie am P + R -Parkplatz an der Bastei, gleich neben der Tankstelle. (caw) www.steinreich-sachsen.de