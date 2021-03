Vonovia-Autos beschmiert: LKA ermittelt

Die Vonovia-Autos waren auf der Dohnaer Straße, am Pestitzer Weg, auf der Dinglinger, Henze- und Comeniusstraße sowie auf der Beethoven und Bühnau-/Clara-Zetkin-Straße geparkt und wurden in der Zeit vom 26. März ab 14.30 bis 27. März 12 Uhr beschädigt. Dabei wurden sie u.a. mit Farbe besprüht, der Schriftzug »Enteignen« aufgebracht sowie teilweise komplett die Reifen der Fahrzeuge zerstochen. Die Höhe der Sachschäden kann derzeit nicht beziffert werden.

Inwzischen ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) gegen Unbekannt, wobei es eine konkrete Spur gibt. Denn in sozialen Medient findet sich eine Bekennermeldung. "Die Aktion in Dresden steht solidarisch in Bezug zu Aktivitäten des Staates am Berliner Szeneobjekt Liebigstraße 34", heißt es in einer Pressemeldung der Dresdner Polizeidirkektion. Mit "Szeneobjekt Liebigstraße" ist ein Haus gemeint, das viele Jahre von Linksextremen widerrechtlich besetzt war und jetzt polizeilich geräumt wurde.

Fahrzeuge des Wohnungskonzerns Vonovia waren in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von diversen Angriffen.

Zeugen, die Angaben zu den jüngsten Vorfällen machen können, werden gebeten, sich beim LKA Sachsen auf der Neuländer Straße 60 (0800 855-2055) oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.