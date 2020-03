TU Dresden hat eine neue Rektorin

Randalierer vergreifen sich erneut an Möhre

Pirna. Randalierer haben sich erneut an der orangefarbenen Möhren-Dekoration vor dem Küchenstudio Weigelt an der Bundesstraße B 172 in Pirna vergriffen. Das hat die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei am Sonnabendmorgen, gegen 6 Uhr, festgestellt. Die unbekannten Täter hatten in der Nacht die eine noch verbliebene Mohrrübe an der stark frequentierten Dresdner Straße 11 aus der Verankerung gerissen und die Befestigung verbogen. Ihnen gelang es jedoch nicht, den zirka 1,80 Meter hohen orangefarbenen Aufsteller aus wetterfester Schaumstoffmasse zu entwenden. Dafür rissen sie jedoch das Kunststoffkraut am Möhrenansatz ab. Bereits in der Nacht zum 1. Dezember vergangenen Jahres (erster Advent) hatten sich nach wie vor unbekannte Diebe an der Karotten-Dekoration vor Küchen Weigelt zu schaffen gemacht und die mit etwa einem Meter Höhe, wesentlich kleinere der beiden Möhren gestohlen. Ebenso wie damals entstand auch diesmal ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zur Sachbeschädigung oder den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 (Hinweistelefon) oder das Polizeirevier Pirna entgegen.Randalierer haben sich erneut an der orangefarbenen Möhren-Dekoration vor dem Küchenstudio Weigelt an der Bundesstraße B 172 in Pirna vergriffen. Das hat die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei am Sonnabendmorgen, gegen 6 Uhr, festgestellt.…